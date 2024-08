Rob Schneider pede desculpas para a filha. Saiba o que aconteceu

O ator e humorista Rob Schneider surpreendeu ao pedir desculpas publicamente para a filha, Elle King. Entenda

O ator e humorista Rob Schneider surpreendeu ao pedir desculpas publicamente para a filha, Elle King. De acordo com o site TMZ, a atitude dele aconteceu após uma declaração da herdeira, que acusou o artista de ter sido um pai ruim.

Em seu desabafo, Elle disse que o pai a mandou para acampamento de crianças acima do peso e esqueceu o seu aniversário em várias ocasiões, e ainda disse que eles tinham uma relação tóxica. Inclusive, ela comentou que eles chegaram a ficar alguns anos sem contato e que se distanciou dele.

Em entrevista para Tucker Carlson, ele comentou que lamenta não ter sido o pai que ela precisava durante o seu crescimento.

“Eu só quero dizer à minha filha, Elle, que eu te amo e queria ser o pai na casa dos 20 anos que você precisava, e claramente eu não fui. Espero que você possa me perdoar por minhas deficiências. Eu te amo completamente. Eu só quero que você esteja bem e feliz com você e seu lindo bebê, Lucky. Eu te desejo o melhor. Eu me sinto péssimo, e eu só quero que você saiba que eu não levo nada do que você disse para o lado pessoal”, afirmou ele.

Elle King é fruto do relacionamento de Schneider com a ex-modelo London King.

Britney Spears pediu desculpas para Justin Timberlake

Britney Spears pediu desculpas ao ex-namorado Justin Timberlake pelas declarações que fez em seu livro de memórias, “A Mulher Em Mim”, em relação ao cantor e seu antigo relacionamento. O casal queridinho dos anos 00 namorou entre os anos de 1999 e 2002.

No livro de Britney lançado em 2023, um dos trechos diz respeito ao aborto realizado pela popstar no ano 2000, quando namorava com Justin. Ela afirma que a decisão de interromper a gestação foi do parceiro e que tudo foi realizado em casa.

Em uma postagem no Instagram de Justin, ao aparecer no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", a cantora resolveu se desculpar publicamente pela exposição: “Quero pedir desculpas por algumas coisas que escrevi no meu livro, se ofendi algumas das pessoas com as quais verdadeiramente me importo, peço desculpas sinceras”, disse.

“Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música de Justin Timberlake, ‘Selfish’. É tão boa, e como é possível que toda vez que Jimmy Fallon e Justin estão juntos eles me fazem rir tanto”, completou a princesa do pop.