Raquel Pacheco opina sobre retorno de Deborah Secco como Bruna Surfistinha: ‘Justiça’

Raquel Pacheco abre o jogo e revela o que pensa após Deborah Secco anunciar que está de volta em novo filme de Bruna Surfistinha

Na noite da última quarta-feira, 31, Deborah Secco surpreendeu ao anunciar que está voltando a um dos papéis mais icônicos de sua carreira: Bruna Surfistinha, em uma sequência do filme. Agora, Raquel Pacheco, que inspirou a personagem, abriu o jogo e compartilhou sua opinião sincera sobre ser retratada nos cinemas novamente.

Em seu perfil oficial no Instagram, Deborah Secco compartilhou um vídeo em que aparece revivendo o papel de garota de programa. Na sequência, a atriz revela que nunca imaginou retornar, mas que está realizada em anunciar o retorno da personagem mais importante de sua carreira: “Um dos mergulhos artísticos mais profundos que já tive”, disse.

Na legenda da publicação, Secco também aproveitou para compartilhar mais detalhes sobre a novidade com seus seguidores: “Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, ela celebrou a sequência.

“Eu, Marcus Baldini, Tv Zero Cinema e Imagem anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem Bruna Surfistinha 2, filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. Muito ansiosa @bsurfistinhaoficial !! E vocês, estavam com saudades da Bruna?”, Deborah perguntou aos seguidores.

Em suas redes sociais, Raquel Pacheco, que inspirou a personagem, compartilhou o vídeo da atriz famosa e revelou que está contente com a sequência: "Estou voltando. Eu estou bem. A Justiça dos homens, principalmente de Deus, está feita e tudo está fluindo. Voltei para compartilhar essa notícia maravilhosa. E em breve eu voltarei com tudo. Aguardem!", prometeu.

Vale lembrar que no passado, Raquel enfrentou algumas polêmicas e se afastou das redes sociais: “Uma das coisas que aprendi nesta vida é exatamente isso: sermos quem queremos ser, é muito mais prazeroso do que termos o que queremos ter. Porque muitas vezes o "TER" é apenas uma fuga por não conseguirmos SER”, ela refletiu em seu último post.

