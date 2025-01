Pri Helena, atriz de Ainda Estou Aqui, comemora Globo de Ouro de Fernanda Torres: 'Potência'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pri Helena comemora Globo de Ouro de Fernanda Torres e fala da importância da conquista para o audiovisual brasileiro

Fernanda Torres (59) ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama nesta segunda-feira, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A brasileira, que estrelou o filme Ainda Estou Aqui, recebeu o reconhecimento de Pri Helena, que interpreta Zezé, empregada doméstica de Eunice Paiva.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz da novela das sete Volta Por Cima, da Globo, comemorou a conquista da colega de trabalho e destacou a importância da sua vitória para o audiovisual brasileiro em tempos difíceis.

“Muito feliz em testemunhar a história sendo feita. Esse filme foi feito com muita sensibilidade. Viramos uma família mesmo. E estamos muito felizes que essa emoção contagiou o público também. O prêmio da Nanda é uma vitória para o Brasil", afirma a atriz.

"Prova a nossa potência para o mundo e para muitos brasileiros que não valorizam a própria cultura. Influencia uma nova geração de cineastas, diretoras e diretores, atrizes e atores que estão chegando cheios de histórias incríveis para serem contadas”, complementa.

A intérprete da personagem Cacá, de Volta por Cima, destaca que Ainda Estou Aqui vai ser aclamado ao longo deste ano em premiações e nos cinemas dos países em que ainda não estreou. No Brasil, mais de 3 milhões de pessoas lotaram as salas do pré-indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

“Esse filme ainda tem uma estrada longa e linda para percorrer nesse ano. A vitória de Fernanda Torres e desse trabalho como um todo é muito significativa para o nosso país, para a nossa cultura. Esse filme foi feito com muita trabalho, muito acolhimento, muito amor. Muito emocionante testemunhar a história sendo feita. Viva, Fernanda Torres!”.

