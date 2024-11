Fernanda Torres celebra chance de indicação ao Oscar: “Já considero um ganho”

Cotada para a categoria de Melhor Atriz pelo filme 'Ainda Estou Aqui', a atriz Fernanda Torres celebrou a conquista em entrevista recente

A atriz Fernanda Torres continua firme na campanha para que, após 25 anos, o Brasil tenha um representante nas categorias de atuação do Oscar. Em entrevista publicada pela Vogue nesta quarta-feira, 6, ela destacou que só o fato de uma indicação ao prêmio máximo do cinema com o filme Ainda Estou Aqui já é uma grande conquista.

“Se chegar a acontecer, num filme pequeno em comparação com a indústria de cinema internacional, falado em português, já considero isso como um Oscar ganho!”, celebrou.

Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda e Selton Mello, o filme chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 7, após uma excelente recepção em festivais internacionais.

Vale lembrar que a última representante do Brasil a concorrer no Oscar em atuação foi Fernanda Montenegro, indicada em 1999 por sua inesquecível performance em Central do Brasil. Na ocasião, ela perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, premiada por Shakespeare Apaixonado.

Além da possível indicação de Fernanda Torres como Melhor Atriz, Ainda Estou Aqui é cotado também para as categorias de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme Internacional.

Fernanda Torres explica por que recusou papel em remake de Vale Tudo

No próximo ano, a Rede Globo estreia o remake da novela Vale Tudo, exibida originalmente entre 1988 e 1989. Fernanda Torres foi convidada para viver a inesquecível vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall na primeira versão.

Porém, a atriz precisou recusar o convite e explicou seus motivos. "Houve o convite lá atrás, mas fui vendo que o filme estava crescendo. Liguei e disse que não ia dar porque começaria em dezembro. Falaram que talvez desse para segurar até março. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito. Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada", disse ela em entrevista para o jornal O Globo. Fernanda Torres fez referência ao filme Ainda Estou Aqui, representante do Brasil no Oscar.

Débora Bloch interpretará a famosa vilã na novela. "Mas isso é natural. Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim", afirmou.

Fernanda Torres também comentou sobre a responsabilidade de interpretar Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. "Ter feito esse filme foi um divisor de águas para mim. Sou uma atriz diferente depois de ter feito Eunice, ter experimentado os sentimentos que experimentei com ela, de atuar em um registro que há muito tempo eu não vinha trabalhando como atriz e dar conta dele".