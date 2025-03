Morre atriz Émilie Dequenne, premiada em Cannes, aos 43 anos

A atriz belga Émilie Dequenne, que lutava contra um câncer considerado raro, faleceu em Paris no domingo, 16

A atriz belga Émilie Dequenne, conhecida por atuar no filme ‘Rosetta’ (1999), faleceu aos 43 anos no último domingo, 16, em Paris. A morte da artista foi confirmada por seus familiares e agente à AFP.

Em 2023, Émilie foi diagnosticada com câncer da glândula suprarrenal , que é considerado raro. Em suas redes sociais, ela costumava compartilhar com o público sua rotina de tratamento. De acordo com a AFP, a famosa passou os últimos momentos em cuidados paliativos.

A artista foi premiada aos 18 anos no Festival de Cannes como Melhor Atriz por seu papel em ‘Rosetta’. Além do longa-metragem de drama, Émilie também atuou em filmes como 'O Pacto dos Lobos' (2001), 'Quebra de Conduta' (2013), 'Não É Meu Tipo' (2014) e 'Close'.

Luc Dardenne, diretor de 'Rosetta', lamentou a morte da atriz: "Atuar era a vida dela. Era uma atriz que podia fazer muitas coisas e era amada pelas pessoas. Era intuitiva, mas trabalhava bastante, amava trabalhar, recomeçar, encontrar algo novo, e nós amávamos isso também", declarou ele em entrevista à rádio France Info,

Émilie Dequenne deixa o marido, o ator Michel Ferracci, e a filha, Milla Savarese, fruto de uma relação anterior com o DJ Alexandre Savarese.

