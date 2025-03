Caçula de Heloísa Périssé, Tontom comenta relação com a irmã: 'Somos diferentes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tontom fala sobre a repercussão da música de sua irmã, Luísa, e comenta trabalho ao lado da mãe, Heloísa Périssé

Em 2024, Tontom (18) ganhou diversos fãs ao lançar o hit Tontom Perigosa. Meses depois, no Carnaval de 2025, sua irmã, Luisa Périssé (25) repetiu o sucesso com o Trap do Trepa Trepa. Os acontecimentos despertaram a dúvida sobre como Heloísa Périssé (58) pôde ter duas filhas tão diferentes entre si. Para a jovem, que estreia na dublagem em Deu Preguiça, a resposta é simples: com liberdade e apoio.

"Realmente, é uma coisa meio doida de pensar. Obviamente temos muita coisa em comum, mas num jeito de se posicionar na vida, eu e minha irmã somos muito diferentes", começa Tontom, em entrevista à CARAS Brasil. "Ela é super extrovertida, eu sou mais na minha... Mas, uma coisa que as duas têm em comum é a liberdade da criação. Tem muito a ver com o amor que sabemos que temos."

Para ela, Heloísa Périssé sempre representou um ponto de apoio em todas as esferas e amor incondicional . Tontom reforça que isso não tem sido diferente com seu primeiro trabalho na dublagem, que divide com a mãe.

As duas fazem parte do elenco do filme Deu Preguiça, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 13. Na trama, uma preguiça chamada Laura, dublada por Tontom, se muda para a cidade grande com sua família, sem nada além de um livro de receitas e um enferrujado food truck. Heloísa embarca no trabalho sendo a voz brasileira de Gabriella, mãe da protagonista da animação.

"Era muito inspirador estar com ela, uma pessoa que eu confio tanto e admiro em todos os sentidos, tanto na vida quanto no trabalho", recorda Tontom. "E sendo minha primeira dublagem, foi muito bom sentir isso com a minha mãe do lado. Ela já fez isso outras vezes, então já tinha mais experiência. Eu gostava muito de só ver como ela fazia, ouvir as coisas, como eram as intenções dela e tudo."

Para além do trabalho no cinema, Tontom também se prepara para a estreia da série Juntas e Separadas (Globoplay) e concilia os estudos e vida pessoal, sem pressa de estourar a carreira. "Minha carreira está onde eu queria que ela estivesse. Ainda tenho muito o que amadurecer e quero ter muito tempo para mim."

