Morre Art Evans, ator de 'Duro de Matar 2', aos 82 anos

O ator Art Evans, de 'Duro de Matar 2', faleceu aos 82 anos no último sábado, 21. A morte do artista foi confirmada à revista 'Variety' pela publicitária Erica Huntzinger.

Em nota, a esposa de Evans lamentou a partida do companheiro e pediu respeito à família em meio ao momento delicado. "Estamos com o coração partido em compartilhar que Art faleceu. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento. Um memorial será realizado para amigos e familiares comparecerem em uma data posterior. Obrigada", declarou Babe Evans.

Até o momento, não há detalhes sobre a causa da morte do ator. No entanto, em seu obituário, consta que ele "faleceu em paz" enquanto estava "cercado pela família". Dono de uma longa carreira nas telinhas, Art Evans acumulou diversos trabalhos e atuou ao lado de outros grandes artistas Adolph Caesar e Denzel Washington.

Além de 'Duro de Matar 2', onde interpretou Leslie Barnes, o ator também esteve no elenco de 'História de um Soldado', 'Big Time', 'Metro', entre outros. Já na televisão, o veterano participou de seriados como 'Monk' e 'Todo Mundo Odeia o Chris'.

