Estrela do TikTok, Beandri Booysen morre aos 19 anos. Entenda a doença dela

A influencer Beandri Booysen, que era estrela no TikTok, faleceu aos 19 anos de idade. Ela vivia com uma doença rara

A influenciadora Beandri Booysen, que era conhecida nas redes sociais, como o TikTok, faleceu aos 19 anos. Ela compartilhava vídeos inspiradores para seus seguidores enquanto lidava com os efeitos de uma doença rara que causa o envelhecimento prematuro.

Beandri foi diagnosticada com Progéria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford, ainda na infância. Esta é uma doença genética rara que causa o envelhecimento precoce das células.

A morte da influencer foi confirmada pela mãe dela, Bea Booysen, nas redes sociais. “Em memória de Beandri Booysen. Nossa inspiração. É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Beandri, uma das jovens mais amadas e inspiradoras da África do Sul. Ela não era apenas conhecida por sua personalidade brilhante e risada contagiante, mas também foi a última pessoa sobrevivendo na África do Sul a viver com Progéria”, escreveu ela.

E completou: “Apesar dos desafios com os quais teve que lidar, Beandri irradiava esperança e alegria de vida. Ela era uma voz e símbolo da conscientização sobre a Progéria e outras necessidades especiais, e inspirou milhares de pessoas com seu espírito único. A família Booysen solicita privacidade durante este momento extremamente difícil enquanto processam a perda de sua amada Beandri. Mais detalhes sobre o funeral serão compartilhados posteriormente”.

Beandri tinha mais de 278 mil seguidores no TikTok. Dois meses antes de sua morte, ela passou por uma cirurgia cardíaca.

O que é Progéria?

De acordo com o site do Hospital Rede D’Or São Luiz, a Síndrome de Hutchinson-Gilford, ou Progéria, é um distúrbio genético raro e não hereditário. As pessoas com esta doença possuem um envelhecimento rápido e precoce. O paciente sofre com problemas de saúde relacionados com o avanço rápido da idade das células e também tem distúrbios na aparência. Apesar das diferenças físicas, essas pessoas possuem o desenvolvimento intelectual dentro do previsto para a idade.

A Progéria não tem cura, apenas tratamento para amenizar os sintomas dos pacientes. Estima-se que cerca de 200 crianças tenham a doença rara Progéria em todo o mundo. Uma criança com esta doença tem a expectativa de vida de 15 anos, mas algumas podem chegar aos 20 anos.