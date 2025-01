Marcos Mion confessa desafio em retorno ao cinema: 'Preparação de muitos anos'

Marcos Mion retorna às telas atuando no filme 'MMA - Meu Melhor Amigo'; em entrevista à CARAS Brasil, o ator detalha sobre este projeto

Marcos Mion(45) encarna o lutador Max Machadada em MMA - Meu Melhor Amigo, o filme já está disponível no cinema e marca o retorno do apresentador na atuação após um período de mais de cinco anos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele detalha sobre o longa e revela seu maior desafio com o projeto: "Preparação de muitos anos".

Na trama, o personagem de Marcos Mion descobre que é pai de Bruno, um menino autista de 8 anos. Ao mesmo tempo, ele se prepara para a maior luta da carreira, sua última chance de uma grande volta após sofrer uma lesão. Ao longo do filme, o campeão de MMA descobre pelo o que vale à pena lutar.

"Foi uma preparação de muitos anos. Eu sonho de fazer esse filme há muito tempo [...] usou a parte física também, eu tive que manter uma porcentagem muito baixa de gordura treinando e pelos dois meses de filmagem. Acho que foi o maior desafio e, sem dúvida, a maior dificuldade profissional que eu já me propus na vida assim", revela.

Na época da entrevista, realizada antes da estreia do filme, Mion confessou estar ansioso para acompanhar a reação do público com o enredo de MMA - Meu Melhor Amigo. Ele declarou que a história garante tocar as pessoas.

"Estou muito empolgado, maluco para ver as coisas acontecendo, para ver o quanto esse filme vai entrar no coração das pessoas. Esse filme, a história, entraram nos corações deles [do elenco] e é isso que eu espero que acontece com o público também. Tem muitas camadas de identificação", finaliza o apresentador Marcos Mion.

CONFIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE MARCOS MION À CARAS BRASIL NA ÍNTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE MARCOS MION À CARAS BRASIL: