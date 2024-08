Marcos Mion revela transformações após a paternidade: 'Tudo até então foi ensaio'

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador Marcos Mion se derrete ao falar sobre os filhos e as mudanças em sua vida com a paternidade

Um dos maiores apresentadores do país, Marcos Mion (45) não esconde de ninguém que é apaixonado pela sua família, considerada por ele sua grande prioridade. Sempre presente na vida dos três filhos, em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador se derrete ao falar dos seus herdeiros e revela transformações após a paternidade: “Tudo até então foi ensaio”.

Marcos Mion é pai deRomeo (19), Donatella (15) e Stefano (14), frutos do seu relacionamento com Suzana Gullo (47). O apresentador menciona que é bastante presente na educação dos filhos e busca passar valores para os seus herdeiros.

“O Marcos Mion pai que é meu verdadeiro ramo! Sou dedicado ao extremo na educação e criação dos meus filhos. Porque nada que eu possa fazer na vida como profissional é maior do que dar de presente ao mundo grandes seres humanos. Conscientes, respeitosos, dignos e gratos”, confessa.

O apresentador declara que a paternidade alterou em diversos aspectos a sua forma de viver: “Foi uma transformação tão grande que eu praticamente não me lembro da minha vida pregressa! Parece que tudo até então foi ensaio e o espetáculo só começou mesmo quando meu primeiro filho, Romeo, nasceu".

UM LEGADO

Entre todas as mudanças em sua vida, Mion reforça que elas foram absolutas e englobaram todo e qualquer aspecto de sua jornada. Por ser muito preocupado com a educação dos filhos, o apresentador declara que busca formar seres humanos com muita responsabilidade!

“A mais substancial eu acredito ser a da minha visão de legado, relacionado ao que eu vou deixar para o mundo, qual história meus filhos vão poder contar de mim e como tudo isso os ajudou a serem grandes seres humanos e do senso de responsabilidade”, declara.

Mion afirma que seus filhos são a prioridade de sua vida, quando virou pai, o apresentador avalia que passo a viver em prol deles: “Minhas vontades não eram mais prioridade, minha felicidade pessoal passou a ser segundo plano, só aconteceria se fosse possível e tudo bem. O mais importante, a partir daquele momento, seriam eles: a família".

APERFEIÇOAMENTO DE SUA ARTE

Por conta de uma rotina intensa de trabalho, o apresentador compartilha que é necessário estar atento para equilibrar profissão com paternidade. Marcos Mion não abre mão de estar presente na rotina de seus filhos.

"Com muita dedicação. Muita garra mesmo. Garra para ser presente mesmo com minha agenda fora da curva. O objetivo aqui é e sempre foi a família em primeiro lugar. E isso exige um compromisso profissional. Com muito estudo. Muitas horas dedicadas no aperfeiçoamento da arte!”, afirma.

“Se minha família e meu trabalho são prioridades eu tenho que investir horas que seriam dedicadas a mim, horas de sono…tem que alinhar as prioridades”, finaliza Marcos Mion.

