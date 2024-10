Marco Pigossi faz rara aparição com o marido poucas semanas após o casamento

Marco Pigossi conta com a companhia do marido, Marco Calvani, em festival de cinema no Rio de Janeiro. Veja as fotos do casal

O ator Marco Pigossi fez uma rara aparição em público ao lado do seu marido, o cineasta Marco Calvani. Na noite desta quinta-feira, 3, os dois apareceram juntinhos no tapete vermelho do Festival do Rio 2024, no Cine Odeon, zona central do Rio de Janeiro.

Pigossi e Calvani se casaram há poucas semanas. Eles oficializaram a união em uma cerimônia discreta na Toscana, Itália, em setembro. O casal está junto há três anos e se conheceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde mora.

“Foi uma celebração de amor, acho que para quem estava lá foi uma renovação dos próprios votos. Foi simbólica, porque já éramos casados no papel e escrevemos nossos próprios votos”, disse o brasileiro na revista GQ.

Marco Pigossi faz rara aparição em público com o marido, Marco Calvani - Foto: Webert Belicio / Agnews

Marco Pigossi revela como foi pedido em casamento

Recentemente, o ator Marco Pigossi abriu o coração e contou como aconteceu o pedido de casamento feito pelo marido, o cineasta italiano Marco Calvani. Em entrevista exclusiva à CNN, o artista falou um pouco sobre a ligação do filme 'High Tide' com a relação do casal.

"Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho. Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho", declarou Marco Pigossi, bastante alegre com o projeto realizado ao lado do marido.

Na sequência, o ex-global revelou que o fim das gravações do filme marcou um momento especial na vida dos dois: "Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história", recordou ele.