Marco Pigossi e Marco Calvani se casam em cerimônia intimista na Itália

Após se casarem no civil, o ator Marco Pigossi e o cineasta Marco Calvani subiram ao altar em Toscana, na Itália, em uma cerimônia privada

O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani se casaram no sábado, 31, em Toscana, na Itália. A cerimônia mega intimista contou somente com a presença de familiares e amigos próximos ao casal.

Os noivos, que escolheram usar ternos iguais, entraram de mãos dadas no local do evento especial. O vídeo do momento marcante foi compartilhado por 'Hugo Gloss' nas redes sociais.

Nas imagens, é possível perceber que os dois optaram por realizar a cerimônia em um local ao ar livre, com direito a chuva de arroz no final. Esbanjando alegria, o casal aparece sorridente enquanto caminha até o altar.

Vale lembrar que Marco Pigossi assumiu publicamente o relacionamento com o cineasta em 2021, quando publicou a primeira foto ao lado do marido na praia. Em dezembro de 2023, o casal oficializou a união no civil em São Paulo, também em uma cerimônia discreta.

Confira o vídeo do casamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marco Pigossi (@marcopigossi)

Marco Pigossi revela como foi pedido em casamento

Recentemente, o ator Marco Pigossi abriu o coração e contou como aconteceu o pedido de casamento feito pelo marido, o cineasta italiano Marco Calvani. Em entrevista exclusiva à CNN, o artista falou um pouco sobre a ligação do filme 'High Tide' com a relação do casal.

"Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho. Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho", declarou Marco Pigossi, bastante alegre com o projeto realizado ao lado do marido.

Na sequência, o ex-global revelou que o fim das gravações do filme marcou um momento especial na vida dos dois: "Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história", recordou ele.