Letícia Spiller revela momento marcante de filme inspirado em história real: 'Poderosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Letícia Spiller conta episódio emocionante dos bastidores de Inexplicável; filme também tem Eriberto Leão no elenco

Ao lado de Eriberto Leão (52), Letícia Spiller (51) protagoniza o filme Inexplicável, que chega aos cinemas em novembro deste ano. A trama é inspirada na história real de um jovem paraibano que superou a morte —deixando os médicos sem explicação— e promete emocionar o público.

Letícia Spiller interpreta Yanna, mãe do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas (19). Após conquistar um título de campeão no futsal, aos 8 anos, ele enfrentou graves complicações de um tumor no cérebro e de uma meningite e, em 2013, chegou a ser dado como morto após uma parada cardíaca. Porém, o jovem se recuperou sem explicação médica.

A atriz revela que, durante a preparação para o filme, teve a oportunidade de conhecer a família do atleta. "Foi uma experiência muito emocionante, que trouxe uma profundidade única ao nosso trabalho. Desde então, me considero amiga da Yanna, dessa força, dessa potência que é essa mulher e mãe dedicada", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

No elenco, Eriberto Leão interpreta Marcus, pai do jovem paraibano; Miguel Venerabile é o jovem Gabriel Varandas; André Ramiro vive o médico Christian, que luta pela vida do jogador; e Suely Franco atua como Sulene, avó do personagem principal.

"O filme carrega uma mensagem super poderosa, que acredito que tocará muitos corações", completa Spiller. Com direção de Fabrício Bittar (44), que já trabalhou em filmes como Como Hackear seu Chefe e Super Xuxa contra o Baixo Astral, o longa-metragem tem previsão para estrear em 7 de novembro, exclusivamente nos cinemas.

Além disso, a Clube Filmes, produtora do projeto, anunciou uma parceria com o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e deve reverter parte da renda obtida com o longa-mentragem em doações para a instituição.

CONFIRA TRAILER DE INEXPLICÁVEL, FILME COM LETÍCIA SPILLER E ERIBERTO LEÃO: