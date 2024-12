Astro de Vingadores detalha relação com o Brasil: 'Me apaixonei'

Em entrevista exclusiva à TV CARAS, Ross Marquand, conhecido pelo trabalho em The Walking Dead e Vingadores, também revelou ser fã de terror

Conhecido por seus trabalhos na série The Walking Deade na franquia Vingadores, Ross Marquand(43) não esconde ser um grande fã do Brasil. O ator norte-americano esteve no país para o evento Horror Expo e aproveitou para conversar com exclusividade com a TV CARAS.

O ator de Vingadores diz ter uma ótima relação com o Brasil , e afirma que sempre arranja uma desculpa para viajar novamente até aqui. "Vim há oito anos para a CCXP e me apaixonei pelo Brasil. Eu já estive em todo o planeta, mas o Brasil é um dos meus países favoritos no mundo. Estou muito feliz de estar de volta."

Marquand conta que, dessa vez, aprendeu até novas palavras em português —apesar de ainda precisar de mais prática no idioma. "Me ensinaram a falar muitos palavrões, mas eu não posso falar nessa entrevista [risos]. Ainda preciso de mais prática no português. Eu baixei o Duolingo, e estava estudando antes de vir para cá. Português é a língua mais linda do mundo."

Ele conta que recebeu o convite para a Horror Expo através do Instagram, e aceitou justamente para poder vir até o Brasil. Além disso, ele se declara um grande fã do gênero, e diz que mal via a hora de estar junto de outros fãs de terror também. "Nós já vimos a pior parte da vida, mas ironicamente, somos as pessoas mais felizes e divertidas do mundo."

O artista diz que, para o futuro, sonha em interpretar algum personagem do universo de Star Wars. Antes, ele já realizou o sonho de estar em The Walking Dead, série que fez três testes para integrar o elenco. "É uma das maiores séries da TV de todos os tempos, acho que isso nunca vai acontecer novamente", completa.

