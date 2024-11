Lázaro Ramos se matricula em autoescola para dirigir moto e caminhão em filme

Nas redes sociais, o ator Lázaro Ramos revelou desafio para interpretar novo papel: aprender a dirigir moto e caminhão; confira os bastidores

Lázaro Ramos provou que o cinema é muito mais do que dar vida a um personagem. Atualmente gravando o filme Feito Pipa, dirigido pelo cineasta Allan Deberton, em Quixadá, no sertão do Ceará, o ator decidiu se aventurar em novas habilidades: ele se matriculou em uma autoescola para aprender a pilotar moto e dirigir caminhão.

Por meio dos stories no Instagram, Lázaro mostrou detalhes da primeira aula prática. “O personagem anda de moto e de caminhão, então hoje é aula de moto, para relembrar moto, e de caminhão, vamos ver o que eu consigo”, disse o ator. “Vou até Salvador”, brincou ele, após sentir confiança em sua pilotagem.

Mas faltava mais um desafio: a aula de direção de caminhão. Impressionado com o tamanho do veículo, Lázaro mostrou aos seguidores a experiência. “Agora é o caminhão que eu vou treinar. Eita que o bicho é grande”, comentou, enquanto analisava o veículo. “É como um carro pequeno, o sentido de dirigir é o mesmo.”, tranquilizou o instrutor. Com seu bom humor característico, o ator rebateu: “Carro pequeno não, isso é um caminhão!”.

“Como é que eu vejo lá atrás? É só pelos lados? Quase bati no poste”, relatou Lázaro Ramos. “Faz parte!”, respondeu o instrutor, mantendo o bom humor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Lázaro Ramos se declara para Taís Araujo em data especial

Taís Araujo iniciou a semana em clima de festa! Na última segunda-feira, 25, a atriz, que completa 46 anos de vida, ganhou uma homenagem bastante especial do marido, Lázaro Ramos.

Em suas redes sociais, o artista abriu um álbum de fotos marcantes do casal e celebrou a data comemorativa da amada, com quem está junto há cerca de 20 anos. "Hoje é o dia dela. Mais um aniversário, mais um ano te celebrando", iniciou Lázaro Ramos na legenda.

"Esse carrossel de fotos começa com o seu aniversário de 30 anos. Você estava tão feliz e alegre. Essa alegria permanece em cada ano que passa. Te desejo tudo de melhor sempre. Te amo muito e espero que hoje você receba as melhores energias e sorte para o novo trabalho que se inicia. Além de todo o dengo e amor que você merece. Feliz aniversário", completou o ator.