Juliano Cazarré celebra o seu trabalho na animação ‘Maximiliano Kolbe e Eu’

Juliano Cazarré fala sobre a importância de contar a história do padre polonês Maximiliano Maria Kolbe em uma animação: ‘História muito bonita’

O ator Juliano Cazarré emprestou a sua voz para a animação Maximiliano Kolbe e Eu, que conta a história do padre polonês Maximiliano Maria Kolbe. O projeto chega aos cinemas no dia 17 de outubro e ele dublou o protagonista após receber o convite do diretor Eduardo Borgerth.

"Recebi o convite de um grande dublador aqui do Brasil, que é o Eduardo Borgert. Fiquei muito feliz com o convite por vários motivos. O primeiro de todos é porque a história de São Maximiliano Kolbe é realmente uma história muito bonita, que merece ser contada. E também porque eu tinha muita vontade de dublar um filme de animação. Então foi um desafio novo na minha carreira", disse ele.

Além disso, o ator é conhecido por divulgar os ensinamentos da religião católica publicamente e celebrou a chance de explorar este assunto no cinema. "A importância do cinema cristão é porque os cristãos têm que ocupar todos os lugares. Se a gente não ocupar, outras pessoas e ideologias vão ocupar. Então a gente precisa de um bom cinema católico. A gente precisa de boas músicas, cantores e cantoras católicos. A gente precisa de bons livros católicos, a gente precisa estar em todos os lugares. Cristo quer que a gente esteja em todos os lugares, que a gente busque a santidade onde quer que a gente se encontre e que a gente não deixe espaços vazios, porque o espaço vazio é sempre um espaço que vai ser ocupado pela ideologia dominante. E a ideologia dominante no mundo hoje em dia é anticristã, anticatólica, anti família e anti liberdade. Então, é por isso que a gente tem que ocupar todos os lugares, inclusive os cinemas, os teatros, as livrarias, as salas de música, as rádios, as televisões, todos os lugares", declarou.

Atualmente, Juliano Cazarré também está no elenco da novela Volta Por Cima, trama das 7 da Globo. Quando não está no trabalho, ele se dedica a sua família com Leticia Cazarré, com quem teve seis filhos.

Leia a sinopse da animação: "Maximiliano Kolbe e Eu é um filme de animação que conta a história real do padre polonês Maximiliano Maria Kolbe e os grandes desafios que ele enfrentou durante a invasão nazista da Polônia na Segunda Guerra Mundial.Kolbe foi punido por fornecer ajuda e proteção aos judeus enviados para o campo de concentração nazista de Auschwitz. Num gesto de sacrifício, ele se ofereceu para trocar de lugar com um pai de família, doando sua vida para salvá-lo. Toda história é contada pelo idoso e solitário Gunter, que recebe a missão de ser mentor do rebelde D.J., um jovem em plena descoberta e questionamentos da vida. Com sabedoria, Gunter ensina ao adolescente verdadeiras lições sobre amor e altruísmo".