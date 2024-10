Francis Ford Coppola lança seu novo filme, Megalópolis, em São Paulo

O cineasta Francis Ford Coppola participa de noite de lançamento do filme Megalópolis: Uma Fábula em cinema de São Paulo e com plateia de famosos brasileiros

O cineasta Francis Ford Coppola esteve no Brasil para o lançamento do filme Megalópolis: Uma Fábula em um cinema de São Paulo na noite de terça-feira, 29. O evento, promovido pela O2 Play em parceria com a Rolling Stone Brasil, recebeu uma plateia de celebridades brasileiras.

Entre os convidados estavam Sandra Annenberg, Vitória Strada, Isabelle Drummond, Supla, Bruno Fagundes, Frederico Lapenda e Daniel Rocha.

O filme conta com Adam Driver, Jon Voigh e Giancarlo Esposito no elenco. Durante o evento no Brasil, Coppola falou sobre o filme. “A palavra ‘fábula’ é muito importante. Isso significa que não deve ser levado tão a sério. Vocês podem ter qualquer reação, mas serão surpreendidos. Se for engraçado e ridículo, riam. Se for assustador, se assustem”, disse ele, segundo o Portal Terra.

Vale lembrar que o cineasta Francis Ford Coppola é mundialmente conhecido por ter dirigido filmes de sucesso como Apocalypse Now e O Poderoso Chefão.

Francis Ford Coppola - Foto: Will Dias / Brazil News

Vitória Strada - Foto: Will Dias / Brazil News

Isabelle Drummond - Foto: Will Dias / Brazil News

Supla - Foto: Will Dias / Brazil News

Sandra Annenberg - Foto: Will Dias / Brazil News

Daniel Rocha - Foto: Will Dias / Brazil News

Bruno Fagundes - Foto: Will Dias / Brazil News

Frederico Lapenda - Foto: Divulgação

Leia a sinopse de Megalópolis: Uma Fábula:

"A cidade de Nova Roma é o cenário da grande contenda entre Cesar Catilina, artista idealista, e seu rival, Franklin Cicero, prefeito ganancioso. No meio deles está Julia Cicero, que deve escolher entre a lealdade ao pai e o amor por Cesar, enquanto se define sobre que futuro considera melhor para a humanidade".