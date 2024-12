Fernanda Torres revela que aprendeu a 'mascarar dor' para 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres vem sendo aclamada pela crítica internacional ao dar vida a Eunice Paiva no longa 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles

Em nova entrevista para um veículo internacional,Fernanda Torres - que vem sendo ovacionada pela crítica internacional - refletiu sobre o processo de estudo pelo qual passou para interpretar a viúva de Rubens Paiva, Eunice Paiva, em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Diferente do que se espera na atuação convencional, a atriz pontuou que precisou medir os sentimentos atribuídos à personagem, como a tristeza e o sofrimento do luto, para condizer com a personalidade da mulher que inspirou o filme.

"Normalmente, como atriz, você quer mostrar ao público o quão bem você chora, grita ou como é engraçada. Mas, essa personagem não gosta de expressá-los [os sentimentos]. Ela esconde o que ela sente. Foi maravilhoso descobrir o poder da contenção", refletiu ela em entrevista ao jornal norte-americano Los Angeles Times.

Ao longo da entrevista, Fernanda também elogiou a força de Eunice Paiva, que passou 25 anos à procura de evidência sobre a morte do marido durante a Ditadura Militar: "As entrevistas dela eram tão incríveis. Ela era sempre educada e gentil. Ao mesmo tempo, era inteligente, racional, persuasiva, feminina e poderosa", avaliou.

"[Ela era] uma mistura de feminilidade, delicadeza e força, algo que eu estou tentando ser. Sou menos elegante do que ela era e lembro do Walter [Salles] me dizendo: 'não se esqueça de sorrir'. Isso era a chave para ela", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres conquistou uma indicação ao Globo de Ouro 2025. Ela foi indicada na categoria de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Com isso, ela conquistou este marco cerca de 25 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, também ter sido indicada ao prêmio internacional.

Após a notícia se espalhar pela internet, Torres apareceu em um vídeo para comemorar a conquista. Além da indicação dela ao prêmio, o filme Ainda Estou Aqui também concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.