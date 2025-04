Psicóloga avalia atitude de Ingrid Guimarães com a filha: 'Ensinar empatia'

Ingrid Guimarães viralizou ao se 'vingar' da filha durante uma brincadeira; em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame explica o caso

A atriz Ingrid Guimarães, de 52 anos, compartilhou nas redes sociais uma conversa com a filha Clara, de 15, fruto do casamento com Renê Machado, e divertiu amigos e internautas. A humorista publicou um print do bate-papo em que se 'vinga' de uma ignorada da jovem. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame, especialista em adolescência, avalia a atitude da artista.

Tudo não passou de uma brincadeira entre Ingrid e a filha. Na primeira imagem, compartilhada nas redes sociais, a comediante envia mensagens para a jovem, mas não recebe resposta. "Filha, cadê você? Dê notícias... Clara, me respondee! São quase 16h da tarde. Claraaaaaa!". A artista liga duas vezes para a filha, que não atende. "Você tem mãe, sabia? To indo te buscar".

Mais de uma hora depois, Clara finalmente responde: "Mano". Na imagem seguinte, Ingrid decide revidar e também não responde: "Mãe?? Cadê você?", escreve a jovem. Em seguida, Clara tenta contato com três ligações, mas não obtém resposta. "Ferrou, me esqueceu. Atendeee. Mãeee", continua escrevendo. Minutos depois, Ingrid retorna e finaliza a “vingança”: "Mano", responde, imitando a filha.

A psicóloga Lilian Vendrame aponta que, mesmo sendo uma brincadeira, a atriz está ensinando para Clara sobre empatia. A especialista esclarece que alguns adolescentes têm dificuldade em sentir empatia pelos pais.

"Ela está tentando, de alguma forma brincando, ensinar empatia para filha. Então, imagina como eu me senti quando você fez isso comigo. Ao invés dela falar isso, ela fez essa brincadeira, tanto que irritou a Clara [...] Na adolescência, o córtex pré-frontal que está em desenvolvimento, eles têm dificuldade com a empatia e principalmente com os pais. Essa brincadeira da Ingrid chama atenção para essa dificuldade em manejar com adolescentes", declara.

POR QUE ISSO ACONTECE?

A psicóloga e neuropsicóloga explica que o cérebro da adolescente ainda está em desenvolvimento, em especial as áreas relacionadas à tomada de decisão, controle emocional e compreensão dos outros. Lilian esclarece a importância do córtex pré-frontal.

"Esta parte do cérebro é responsável por funções cognitivas superiores, como planejamento, tomada de decisões, autocontrole, julgamento, moral e empatia. Então, quando ela faz essa brincadeira com a filha dela, ela está tentando ensinar a empatia para a filha dela de um modo diferente, porque realmente a empatia para um adolescente é algo difícil de aprender", finaliza a especialista ao avaliar a atitude da atriz Ingrid Guimarães. Confira abaixo a conversa entre a artista e a filha:

