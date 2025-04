Médico explica isolamento de Diego Hypolito após crise no BBB 25: 'Sobrevivência emocional'

Na última terça-feira (15), Diego Hypolito deixou os participantes do BBB 25 preocupados ao sumir logo após ter uma crise de pânico no reality show

Na última terça-feira (15), Diego Hypolito teve uma crise de pânico durante a Prova do Líder do BBB 25. O ginasta ficou envergonhado com a situação ao vivo, principalmente após Tadeu Schmidt tranquilizá-lo ao vivo. Chateado consigo mesmo, o atleta se isolou dos demais participantes do reality show da Globo, levantando suspeitas de que teria até mesmo desistido do jogo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica mais detalhes de como a crise de pânico pode afetar as pessoas e o que pode ter causado a alteração no irmão de Daniele Hypolito durante e após a prova na casa mais vigiada do Brasil.

"A dinâmica da prova envolvia ficar suspenso em grande altura, com vestimentas apertadas e desconfortáveis — um cenário de tensão física e emocional que, para muitos, poderia ser apenas um desafio. Mas, para quem já enfrentou crises de pânico, esse ambiente é o gatilho perfeito para uma desorganização psíquica profunda", aponta.

Com um histórico de crises de pânico no passado, incluindo dificuldade em viajar de avião, o psiquiatra destaca que a dinâmica da prova pode ter intensificado ainda mais o episódio: "Durante o episódio no programa, Diego pediu ajustes no traje de segurança, demonstrou desconforto crescente e, em seguida, buscou refúgio na despensa da casa, longe das câmeras e dos outros participantes. Ele se isolou".

"Em uma crise de ansiedade ou pânico, o isolamento não é fraqueza. É uma forma instintiva de sobrevivência emocional. Nesses momentos, o cérebro interpreta a situação como uma ameaça real. O corpo responde com falta de ar, sudorese, tremores, confusão mental, medo iminente de perder o controle — ou até de morrer. Isolar-se é uma tentativa urgente de reduzir os estímulos externos, controlar o caos interno e encontrar algum tipo de segurança", destaca.

"Durante uma crise de ansiedade ou pânico, a busca por isolamento é uma resposta de autodefesa. A mente entra em colapso diante do excesso de estímulos e da sensação de risco. Quando alguém se isola, está tentando se proteger — não fugir. O silêncio, nesse caso, é o grito mais honesto que o corpo consegue dar. E é dever de todos nós aprender a ouvir esse grito com respeito", acrescenta.

Ao ser encontrado pelos demais participantes do BBB 25, o ginasta recebeu apoio dos brothers. À CARAS Brasil, o médico fala sobre a importância da ajuda nesses momentos. "Apoiar quem passa por isso é essencial. E reconhecer que até os campeões choram — é o primeiro passo para uma sociedade mais saudável", finaliza.

