Zé Felipe revela novo vício de Virginia: 'Já foi beach tennis'

O cantor Zé Felipe aproveitou um momento descontraído durante um voo em jatinho para mostrar o novo hobby da influencer Virginia Fonseca

Durante um voo de jatinho em família, o cantor Zé Felipe revelou o novo hobby da influencer e empresária Virginia Fonseca. O artista registrou o momento em que a esposa se dedicava ao seu mais recente hiperfoco, uma das tendências do momento nas redes sociais.

“Tá aí a gata. Hoje o hiperfoco dela é pintura” , disse Zé Felipe, ao mostrar um estojo cheio de canetas coloridas e um caderno de desenhos que vem fazendo sucesso nas redes sociais pelas ilustrações fofas.

Ele ainda relembrou outros passatempos da esposa, como o beach tennis e o ciclismo. “Já foi beach tennis, agora é pintura e bicicleta. Tô achando massa. Tomara que nunca o hiperfoco dela seja paraquedismo. O povo, depois que tá tudo certo, inventa de pular de paraquedas”, brincou o artista.

Virginia já revelou aos seus seguidores sua paixão pelo beach tennis: jogava com amigos, viajava para explorar novas quadras e até chegou a exibir marcas de queimaduras após jogos mais intensos.

Confira um dos momentos do casal viajando juntos:

Zé Felipe revela novo hiperfoco de Virginia - Foto: Reprodução/Instagram

Reforma no Closet

Nesta terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, decidiu mostrar, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, o atual estágio da reforma em seu closet. O cômodo, que fica na mansão que ela vive com a família em Goiânia, contará com um 'salão de beleza' e um setor apenas para bolsas.

Na ocasião, a empresária e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, deram mais um conferida no espaço: “Finaliza semana que vem, se Deus quiser”, escreveu a mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

O closet já existia na residência, mas foi aumentado para suprir as necessidades do casal. O espaço tem, inclusive, acesso exclusivo para o quarto de Virginia e Zé Felipe.

