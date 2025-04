Influenciador conhecido por falar sobre psicologia morre aos 46 anos

O psicólogo e influenciador Bruno Soalheiro faleceu aos 46 anos. A informação foi confirmada por meio de um comunicado divulgado em suas redes sociais

O psicólogo e criador de conteúdo Bruno Soalheiro faleceu no dia 10 de abril, aos 46 anos. A informação foi confirmada por meio de um comunicado divulgado em seu perfil nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 16. a conta oficial informou que a missa de sétimo dia será realizada em Caldas Novas, Goiás.

"Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Bruno Soalheiro. Psicólogo, mentor, professor, marido e amigo querido, que dedicou sua vida a ajudar as outras pessoas a viverem com mais propósito, coragem e dignidade. Sua luz, generosidade e legado permanecerão vivos em todos que tiveram o privilégio de cruzar seu caminho", informaram.

De acordo com informações do Conselho Federal de Psicologia, Bruno se graduou em Psicologia em 2003 pela Universidade do Vale do Rio Doce (Univale) e, em 2008, concluiu seu MBA em Estrategic People Management, pela Fundação Getúlio Vargas.

"Neste momento de consternação, o Conselho Federal de Psicologia lamenta profundamente a perda repentina de Bruno, jovem psicólogo que, certamente, ainda teria muito a contribuir para a Psicologia em seu campo de trabalho", lamentaram.

Bruno Desde 2014, trabalhava com educação empreendedora para psicólogas e psicólogos de todo o país e costumava usar as redes sociais para divulgar vídeos sobre o assunto.

Missa de sétimo dia de Bruno Soalheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Influenciadora e filha de deputado federal morre aos 35 anos

A influenciadora Luana Rocha, filha do deputado federal Vicentinho (PT), morreu no último domingo, 6, aos 35 anos. A notícia foi anunciada por Adão Rocha, seu marido, em um comunicado compartilhado nesta segunda-feira, 7.

"Amigos(a) agradeço imensamente as orações e boas energias que recebemos. Infelizmente a Luana não resistiu e descansou após 5 anos de luta, onde tivemos muitos momentos difíceis, mas cada momento de alegria, cada vitória, cada ciclo de quimio finalizado era comemorado em família como mais uma vitória", informou o texto. Leia mais.

Leia também: Ex-jogador do Bayern de Munique, Guo Jiaxuan morre aos 18 anos