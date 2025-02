Fernanda Torres alcança números expressivos na publicação do pré-jantar do Oscar

Fotos de Fernanda Torres foram publicadas após o clássico 'Nominees Dinner Party', da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood

O perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood compartilhou várias publicações em suas redes sociais, incluindo fotos da atriz Fernanda Torres, que concorre nas categorias de Melhor Atriz, pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, e Melhor Filme Internacional com o mesmo longa.

Outros posts, como o de Timothée Chalamet, – um dos indicados mais seguidos nesta premiação – tiveram em média 50 mil comentários e 3 mil curtidas em apenas 10 minutos. Já a atriz brasileira ultrapassou 10 mil curtidas no mesmo período.

Em outras publicações da Academia, Fernanda Torres se destacou, sendo uma das mais visualizadas, com 16,7 milhões de views, tornando-se um dos vídeos mais assistidos. Enquanto isso, os outros posts da Academia registram uma média de 300 mil a 2 milhões de visualizações.

Muitos internautas expressaram apoio à atriz, com comentários como: “Essa foto chega a estar pesada, de tanto brasileiro que ela tá carregando”, disse uma usuária. Outros também disseram: "Estamos em clima de Copa do Mundo".

Estilista imagina o vestido para Fernanda Torres no Oscar

O estilista Charles Hermann, da Victoria Alta Costura, imaginou como seria o look que criaria para Fernanda Torres usar no Oscar 2025 caso fosse o escolhido pela atriz. Poucos dias antes da premiação internacional, os brasileiros aguardam ansiosamente para ver qual será o vestido dela para a grande noite. Enquanto não chega a hora de descobrir o look escolhido pela atriz, Hermann criou o desenho de um croqui para ela.

Em sua criação, ele se inspirou na tendência dos looks dela em outros eventos internacionais e investiu na alfaiataria, com toques de sofisticação e elegância. O resulto foi um vestido preto longo com decote em V e fenda na perna.

