Estilista imagina como seria o vestido que criaria para Fernanda Torres usar no Oscar

O estilista Charles Hermann criou um croqui ficcional para imaginar como seria o vestido que criaria para Fernanda Torres usar no Oscar

O estilista Charles Hermann, da Victoria Alta Costura, imaginou como seria o look que criaria para Fernanda Torres usar no Oscar 2025 caso fosse o escolhido pela atriz. Poucos dias antes da premiação internacional, os brasileiros aguardam ansiosamente para ver qual será o vestido dela para a grande noite. Enquanto não chega a hora de descobrir o look escolhido pela atriz, Hermann criou o desenho de um croqui para ela.

Em sua criação, ele se inspirou na tendência dos looks dela em outros eventos internacionais e investiu na alfaiataria, com toques de sofisticação e elegância. O resulto foi um vestido preto longo com decote em V e fenda na perna.

O desenho de Hermann é apenas um croqui ficcional.

