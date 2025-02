Fernanda Torres aposta em look minimalista para o jantar dos indicados do Oscar

Fernanda Torres já está em Los Angeles para o Oscar 2025! Ela esbanjou simpatia no jantar dos indicados da premiação

A atriz Fernanda Torres já está em Los Angeles, Califórnia, para participar da cerimônia de premiação do Oscar 2025. Na noite de terça-feira, 25, ela marcou presença no jantar de homenagem aos indicados da premiação.

Com sorrisão no rosto e esbanjando simpatia, a brasileira posou na entrada do evento para os fotógrafos de plantão. A estrela apostou em um vestido preto para seguir com seu estilo de usar roupas neutras durante os eventos internacionais.

O vestido dela é da grife The Row, que é conhecida pelos modelitos minimalistas. A marca vende vestidos que custam entre US$ 1200 a US$ 8900 - cerca de R$ 6.900 a US$ 51.400.

Vale lembrar que Fernanda Torres concorre ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. Além disso, o filme brasileiro também concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Fernanda Torres é tema das especulações para o Oscar

A corrida para o Oscar 2025 segue a todo vapor. E os brasileiros têm um motivo especial para estarem ansiosos. A revista Variety divulgou as escolhas de cinco votantes anônimos da premiação e dois deles votaram em Fernanda Torres. O longa também recebeu dois votos para Melhor Filme Internacional.

De acordo com a publicação, a cerimônia promete ser imprevisível, ainda mais na categoria de Melhor Atriz, em que Fernanda concorre ao lado de Demi Moore (A Substância), Mikey Madison (Anora), Cynthia Erivo (Wicked) e Karla Sofía Gascón (Emília Pérez).

O respeitado site norte-americano Gold Derby ainda divulgou a cédula de um dos votantes que escolheu Fernanda Torres e a brasileira foi bastante elogiada. "Torres entrega uma performance tão pura, sem a necessidade de próteses ou efeitos especiais (algo que está se tornando cada vez mais raro de encontrar hoje em dia). A maneira como ela consegue expressar tanto com uma performance tão interna é realmente magistral. Ela me tocou profundamente", disse o especialista.

A votação já foi encerrada e a cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 2 de março.

