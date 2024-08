Brooke Shields abre o jogo sobre as personalidades das duas filhas

A atriz Brooke Shields revela detalhes de sua relação com as duas filhas: ‘Grandes personalidades e muito distintas’

A atriz Brooke Shields celebrou a sua boa relação com as duas filhas, Rowan e Grier, em uma entrevista para a revista People. A estrela falou sobre a alegria de ter construído uma boa relação com as herdeiras ao longo da vida.

“Nós três temos grandes personalidades e muito distintas. Uma delas é como um cachorrinho Golden retriever. Rowan é saltitante, tem energia e é engraçada. A outra é um gato. Grier é equilibrada e organizada”, contou ela.

Então, ela falou sobre o crescimento das filhas. “De repente, elas não são mais suas. Quando você percebe, elas são seres humanos. Fazer com que elas se revelem para você é o novo desafio. Eu não as moldei, mas as protegi o suficiente para que pudessem se tornar quem são”, declarou ela, que defendeu as filhas: “Elas são duronas e obstinadas. O mundo não vai atacá-las e elas vão se proteger. Estou orgulhosa de quem elas são”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people)

Brooke Shields já foi vítima de abuso

A estrela de 'Lagoa Azul', Brooke Shields, contou que foi abusada sexualmente aos 20 anos por um dos poderosos executivos de Hollywood, no entanto, ela se manteve em silêncio por todos esses anos. À revista People, ela contou porque resolveu esconder o trauma que viveu. "Ninguém vai acreditar em mim. As pessoas não acreditavam nessas histórias naquela época. Achei que nunca mais trabalharia", contou.

A história do abuso é compartilhada por ela em seu novo documentário 'Brooke Shiels: Pretty baby', dividido em duas partes. A obra mostra o decorrer de sua vida e fala sobre o papel sexualizado de uma criança que se prostituía em Pretty baby, além do sucesso de 'Lagoa Azul'.

"Levei muito tempo para processar isso. Estou com mais raiva agora do que naquela época. Se você está com medo, está com razão. São situações assustadoras. Elas não precisam ser violentas para serem assustadoras.", falou sobre o abuso.

Recém-formada na universidade de Princeton, ela estava desempregada e jantou com o que ela não sabia ser um agressor sexual. Ao jantar com o executivo, ela afirmou que "achou que estava conseguindo um filme, um emprego". Ele a convidou para chamar um táxi de seu quarto de hotel e lá ocorreu o crime. "Eu não lutei", como ela conta no documentário. "Eu simplesmente congelei."

Ela se culpou por ter sido violada. “Eu ficava dizendo: 'Eu não deveria ter feito isso. Por que eu subi com ele? Eu não deveria ter bebido no jantar", contou.