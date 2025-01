Brasileiros defendem Fernanda Torres após crítica em jornal francês: ‘Respeitem'

Fãs brasileiros invadem perfil de jornal francês após a publicação fazer críticas sobre a atuação de Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui

A atriz Fernanda Torres ganhou visibilidade internacional ao conquistar o Globo de Ouro de Melhor de Atriz de Drama há poucos dias com sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Porém, nem tudo são elogios. Desta vez, ela foi alvo de críticas em uma reportagem do jornal francês Le Monde e os fãs brasileiros não ficaram quietos e foram defendê-la.

Tudo começou quando o crítico Jacques Mandelbaum fez uma crítica para o filme Ainda Estou Aqui no jornal Le Monde. Ele disse que aconteceu uma “focalização melodramática” em Eunice Paiva no filme e que a atuação de Fernanda Torres era “passavelmente monocórdica”. Além disso, ele disse que o filme “passa com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário”.

Com a repercussão da crítica internacional, os fãs brasileiros invadiram o perfil do jornal Le Monde e rebateram. Os brasileiros saíram em defesa de Fernanda Torres com vários comentários em português. “Respeitem a Fernanda Torres”, disse um internauta. “Vocês estão com medo de perder o Oscar?”, perguntou outro. “Cinema brasileiro dando banho”, escreveu mais um. “Fernanda Torres merece respeito”, pediu outro. “Lavem a boca antes de falar de filme brasileiro”, comentou mais um. “Fernanda Torres é a melhor”, elogiou um fã.

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite deste domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

