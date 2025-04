Ney Matogrosso prestigia a pré-estreia do filme ‘Homem com H’

Ney Matogrosso encontrou o elenco do filme ‘Homem com H’, que conta a história de sua vida, em evento de pré-estreia

O cantor Ney Matogrosso marcou presença no evento de pré-estreia do filme Homem com H, que conta a história de sua vida e é produzido pela Paris Filmes. O evento aconteceu na Cinépolis do JK Iguatemi, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 23.

Por lá, o artista teve a oportunidade de encontrar o elenco do projeto e também vários famosos convidados para a exibição do longa-metragem.

O evento contou com as presenças de celebridades como: Jesuita Barbosa, Bruno Montaleone, Camila Pitanga, Mariana Ximenes, Sarah Oliveira, Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, Marcelo Serrado, Mel Lisboa, Alanis Guillen, Serginho Groisman e muito mais.

O filme Homem com H terá sessões especiais no dia 30 de abril e a estreia nos cinemas brasileios acontece no dia 01 de maio.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Sinopse

Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. O filme acompanha a origem em Bela Vista no Mato Grosso do Sul e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística. Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino em meio à repressão da ditadura militar. Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco. - Filme não recomendado para menores de 16 anos.