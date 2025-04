Renata Brás revela desafio na carreira e abraça fase: 'Bem distante da minha realidade'

Renata Brás integra o elenco do filme 'Uma Advogada Brilhante'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre carreira

Com um ano repleto de novidades, Renata Brás (49) pode ser vista, recentemente, nos cinemas no longa Uma Advogada Brilhante, ao lado de Leandro Hassum (51), onde ela deu vida a personagem MC Mone, uma funkeira de sucesso que luta pelos direitos de sua música. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre este filme e conquistas na carreira.

Na comédia Uma Advogada Brilhante, Hassum encarna Michelle, com a pronúncia em italiano "Mikele”. O personagem encontra uma oportunidade de manter o emprego por conta da confusão envolvendo seu nome.

O filme aborda sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho, mas de uma maneira cômica. Renata Brás confessa:"A comédia tem um papel fundamental ao retratar problemas sociais, pois permite que temas complexos e delicados sejam abordados de forma acessível e reflexiva". A atriz revela os bastidores deste trabalho com Leandro Hassum.

"Estar com o Lelê é um privilégio, até os momentos na coxia se tornam bem divertidos. Aprendo com ele nos mínimos detalhes, temos uma ótima troca e espero que venham muitos outros projetos juntos!", revela.

GOSTA DE DESAFIOS

Renata Brás encarna uma funkeira no filme Uma Advogada Brilhante, apesar da artista também ser bailarina, ela revela que não tinha familaridade com este gênero musical. Este foi um papel desafiador para sua carreira, mas é algo que gosta de fazer.

"Gosto de desafios e de me aventurar em novos personagens. Interpretar uma funkeira me permitiu explorar um universo cheio de atitude e autenticidade. Por ser uma personagem "famosa", criá-la foi bem divertido. Ver minha cara com aquele estilo estampado nos pôsteres, discos e bonés, tudo no estilo funkeira – um universo bem distante da minha realidade. Como bailarina por formação, o funk não é meu forte, mas me arrisquei e entrei no ritmo!", afirma.

Renata Brás encarna MC Mone, uma funkeira de sucesso, no filme 'Uma Advogada Brilhante'/ Foto: Divulgação

UM AMOR FUNDAMENTAL

Renata Brás é bastante reservada quando o assunto é vida pessoal. Atualmente, ela vive um relacionamento amoroso como Fabricio Baliana e, mesmo sem entrar em muitos detalhes, a atriz se derrete ao falar do companheiro.

"Minha vida amorosa está seguindo de maneira tranquila. Tenho ao meu lado alguém que me apoia sempre e isso é fundamental para que eu possa seguir com meus projetos em paz. É um amor leve e sereno", declara.

Recentemente, em São Paulo, Renata Brás retornou aos palcos com seu monólogo sobre ciúmes na cidade de São Paulo, mas ela reforça: "Ainda tem muito 'A Ciumenta' no teatro e em viagens. Quem sabe até em um navio!". A atriz adianta sobre os novos projetos na carreira.

"Tenho também um canal novo dedicado às mulheres, que estou criando junto com minha parceira Vanessa Bellini. Além disso, tenho a ideia de escrever um livro e um show com John Herbert Jr. em homenagem à sua mãe, Eva Wilma, no qual interpretarei a Eva com muito carinho, por toda a admiração que sempre tive por ela. E, como sempre, vou fazendo meus planos e confiando que Deus os abençoa ou os muda para melhor", finaliza a atriz Renata Brás.

