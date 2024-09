Brad Pitt planeja aumentar família e ter filhos com a namorada, diz site

Morando com a namorada, Ines de Ramon, desde fevereiro, o ator Brad Pitt não descarta a ideia de ter filhos com a amada, diz site

Parece que Brad Pitt está pronto para aumentar a família! O ator, que mora com a namorada, Ines de Ramon desde fevereiro deste ano, estaria pensando em ter filhos com a designer de joias, com quem namora há quase dois anos.

Segundo informações do site Radar Online, Brad não deixa a ideia de ter filhos com a parceira de lado. "Ele não descarta ter mais filhos. Ines é jovem e Brad disse que está 100% dentro se ela quiser ter filhos. Ele ama a ideia de construir uma vida com Ines e não descarta nada", disse uma fonte próxima ao astro de Hollywood.

Vale ressaltar que a primeira aparição pública do casal foi em novembro de 2022, quando ambos curtiram juntos um show de Bono e logo depois a designer acompanhou o ator em compromissos profissionais. Recentemente, Pitt e Ines foram vistos no Festival de Veneza, onde o ator apresentou o longa "Lobos".

Ainda de acordo com a fonte, o galã aparentou estar apaixonado pela companheira nos eventos do festival. "Pitt parecia bastante feliz. Eles estavam carinhosos e alegres, foi bem fofo", garantiu ao veículo.

Entenda medida que evita encontro entre Brad Pitt e Angelina Jolie no Festival de Veneza

Na última quinta-feira, 29, a atriz Angelina Jolie esteve do Festival de Veneza para promover o filme "Maria", em que vive a cantora de ópera Maria Callas. Seu ex-marido, o também ator Brad Pitt, também estará no evento para apresentar o longa "Lobos", mas devido à batalha judicial que os dois enfrentam nos últimos anos, uma medida foi tomada para garantir que eles não se encontrem. Entenda.

Em entrevista à revista Vanity Fair, o diretor artístico do Festival de Veneza, Alberto Barbera, explicou em detalhes o motivo do encontro não acontecer. “Angelina chegará na quinta-feira e deixará o evento logo na sequência, com [o diretor] Pablo Larraín, para seguirem para o Festival de Cinema de Telluride [nos Estados Unidos]. Brad chegará em Veneza apenas no sábado. Não tem como eles se cruzarem na ilha de Lido.”, disse ele.