Ben Affleck: o histórico de namoros do ator que acaba de ficar solteiro novamente

Saiba com quem Ben Affleck já namorou ao longo de sua vida como astro de Hollywood e como foram os relacionamentos

O ator Ben Affleck acaba de ficar novamente novamente. A separação dele e da atriz Jennifer Lopez veio à público nesta semana após dois anos de casamento. Com isso, que tal relembrar com quem ele já namorou desde que ficou famoso?

Cheyenne Rothman

Cheyenne Rothman foi um dos primeiros amores de Ben Affleck. Eles se conheceram quando eram adolescentes no início da década de 1990, quando estavam em um acampamento de verão. Eles ficaram juntos por um longo período e ela acompanhou o início da carreira dele no cinema. Inclusive, ela estava com ele na estreia de Chasing Amy, de 1997. Porém, eles se separaram naquele mesmo ano.

Gwyneth Paltrow

Em 1997, Ben Affleck conheceu Gwyneth Paltrow em um jantar de um executivo de Hollywood. Eles formaram um casal em Shakespeare Apaixonado, de 1998, e logo se aproximaram. Com isso, eles assumiram o namoro pouco tempo depois.

Na época, a atriz disse que o ator não estava pronto para viver um relacionamento, mesmo com os pais dela gostando dele. Com isso, eles se separaram no final de 1998 e chegaram a ter uma recaída. Em 1999, eles voltaram a ser vistos juntos, mas o romance acabou de vez em 2000.

Jennifer Garner

A atriz Jennifer Garner é a mãe dos filhos de Ben Affleck. Os dois se conheceram quando filmavam Pearl Harbor, em 2000, mas ela era casada com Scott Foley. Em 2003, depois da separação dela, eles começaram a trocar emails e, em outubro de 2004, eles assumiram o namoro.

O pedido de casamento aconteceu no aniversário dela em abril de 2005 e o casamento aconteceu em 25 de junho de 2005, em Turks e Caicos. Inclusive, eles logo anunciaram a gravidez do primeiro filho. Juntos, eles tiveram três filhos: Violet Anne, Seraphina Rose e Samuel.

Os dois tiveram um relacionamento longe dos holofotes da mídia e anunciaram a separação em junho de 2015. Depois da separação, eles continuaram próximos por causa dos filhos e ela o apoiou quando ele precisou fazer o tratamento contra a dependência de álcool. O divórcio só foi assinado em 2018.

Lindsay Shookus

Em 2017, Ben Affleck viveu um romance com a produtora Lindsay Shookus. Eles já se conheciam há alguns anos e engataram o romance. Porém, a separação aconteceu em agosto de 2018.

Em 2019, eles voltaram a se encontrar, mas a reconciliação durou poucos meses. As separações aconteceram por causa da distância entre eles - já que ela vive em Nova York e ele está em Los Angeles.

Shauna Sexton

Logo depois de se separar pela primeira vez de Shookus, o ator conheceu Shauna Sexton e eles foram flagrados juntos em restaurantes. Porém, ele logo entrou na reabilitação e ela chegou a visitá-lo. Quando ele recebeu alta, eles fizeram uma viagem juntos e se separaram poucos dias depois.

Ana de Armas

O ator Ben Affleck viveu um romance com a atriz Ana de Armas após eles se conheceram no filme Deep Water, em 2019. Eles engataram o namoro e fizeram viagens juntos. Inclusive, eles passaram o início da pandemia de Covid-19 juntos na casa dele. Eles assumiram o namoro publicamente em abril de 2020, mas se separaram poucos meses depois.

Jennifer Lopez

Uma das grandes paixões de Ben Affleck aconteceu com a atriz e cantora Jennifer Lopez. Eles tiveram uma história de amor digna de cinema. Eles se conheceram quando faziam o filme Gigli, em 2002, mas ela era casada com o coreógrafo Cris Judd. Logo que ela se separou, os dois se aproximaram e se tornaram um dos casais queridinhos de Hollywood.

Os dois ficaram noivos em novembro de 2002, quando ele deu um anel de diamante rosa para ela. Porém, eles adiaram o casamento em setembro de 2003 por causa do alvoroço da mídia em cima da união deles. Então, eles cancelaram o noivado em janeiro de 2004, quando anunciaram a separação.

Anos depois, ela disse que eles se separaram por causa da pressão para serem um casal perfeito e a pressão da mídia pelo casamento. Com isso, eles acabaram ficaram abalados e se separaram.

Em abril de 2021, Ben e Jennifer se reaproximaram. Depois de uma troca de emails, eles voltaram a ser vistos juntos e confirmaram o namoro pouco depois. Dois meses depois, eles ficaram noivos e se casaram em julho de 2022 em uma cerimônia em Las Vegas. Em agosto do mesmo ano, eles fizeram outra cerimônia de casamento na Geórgia. Em maio de 2024, os rumores sobre uma crise no casamento começaram a surgir na imprensa internacional. Até que, em 20 de agosto de 2024 - no aniversário de 2 anos de casamento -, ela entrou com o pedido de divórcio na justiça.