Ator Charles Cyphers, estrela da saga 'Halloween', morre aos 85 anos

O ator americano Charles Cyphers faleceu aos 85 anos nesta semana. A informação foi publicada nesta terça-feira, 6, pela revista 'Variety'. A causa da morte do artista e a data do ocorrido não foram reveladas publicamente.

"Charles era um homem amável e sensível. Ele sempre contou as melhores histórias, e você ganhava uma performance completa enquanto as ouvia. Ele era um amigo próximo e um cliente de muitos anos, de quem sentirei muita falta", declarou disse Chris Roe, seu empresário, ao veículo mencionado.

Cyphers ficou conhecido por interpretar o papel do xerife Leigh Brackett em três filmes da saga de terror 'Halloween' (1978), de John Carpenter. A parceria entre eles, no entanto, começou bem antes da franquia. Em 1976, o americano atuou em 'Assalto à 13ª DP', também do diretor.

O ator ainda trabalhou com Carpenter em 1980, quando fez 'A Bruma Assassina', além de 'Fuga de Nova York' e 'Halloween II', ambos de 1981. Seu último trabalho nas telinhas foi justamente em 'Halloween Ends', lançado em 2021.

