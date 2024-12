Taís Araujo surge com look poderoso em noite especial no cinema

Com vestido estampado poderoso, Taís Araujo faz rara aparição com a filha, Maria Antonia, em noite de première do filme ‘O Auto da Compadecida 2'

A atriz Taís Araujo atraiu todos os olhares ao prestigiar a première do filme O Auto da Compadecida 2 na noite desta quinta-feira, 12, no Rio de Janeiro. A estrela marcou presença na exibição especial em um cinema com um look poderoso.

A musa apostou em um vestido com estampa em tons de marrom e com direito a decote ousadíssimo. Para completar o visual, ela usou um colar dourado com um tecido combinando com o vestido e brincos volumosos.

Taís Araujo - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Além disso, Taís Araujo também contou com a companhia da filha, Maria Antonia, fruto do casamento com Lázaro Ramos. Em uma rara aparição juntas, as duas posaram abraçadas na entrada do evento. Inclusive, a menina usou um look estiloso, com conjunto de calça e top e um casaco combinando.

Taís Araujo - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Aniversário de Taís Araujo

Taís Araujo completou 46 anos de vida em novembro de 2024 e ganhou uma homenagem bastante especial do marido, Lázaro Ramos. Em suas redes sociais, o artista abriu um álbum de fotos marcantes do casal e celebrou a data comemorativa da amada, com quem está junto há cerca de 20 anos. "Hoje é o dia dela. Mais um aniversário, mais um ano te celebrando", iniciou Lázaro Ramos na legenda.

"Esse carrossel de fotos começa com o seu aniversário de 30 anos. Você estava tão feliz e alegre. Essa alegria permanece em cada ano que passa. Te desejo tudo de melhor sempre. Te amo muito e espero que hoje você receba as melhores energias e sorte para o novo trabalho que se inicia. Além de todo o dengo e amor que você merece. Feliz aniversário", completou o ator.

