Angelina Jolie e Brad Pitt recebem proposta milionária para reuni-los em filme

Proposta milionária tenta reunir Angelina Jolie e Brad Pitt em um filme ambientado na 2ª Guerra Mundial, explorando um romance intenso

Recentemente o produtor de filmes, Danny Rossner chamou atenção ao Page Six ter arrecadado US$ 60 milhões para tentar reunir Brad Pitt e Angelina Jolie nas telas do cinema mais uma vez. O valor, dedicado exclusivamente aos salários dos artistas, supera os cachês habituais de ambos, mostrando o esforço para trazer o ex-casal trabalhando juntos mais uma vez.

Rossner é conhecido por projetos controversos, disse que o longa, ambientado em um hotel na França durante a Segunda Guerra Mundial, é seu “projeto de vida”. Ele pretende apresentar um romance intenso entre os personagens, com Pitt como o dono do hotel e Jolie como sua amante, e cenas que prometem explorar a química entre os atores mesmo separados.

Para quem não lembra Pitt e Jolie, que se conheceram em Sr. & Sra. Smith (2005), enquanto o ator ainda era casado com Jennifer Aniston, quando protagonizaram um relacionamento que durou até 2016. Desde então, enfrentam disputas judiciais, envolvendo desde a guarda dos filhos até a posse de uma vinícola na França, enquanto seus quatro filhos maiores de idade já removeram o sobrenome Pitt.

Com salários propostos de US$ 22 milhões para Jolie e US$ 37,5 milhões para Pitt, o projeto é descrito como financeiramente ambicioso. Rossner não descarta ajustes no roteiro, caso os artistas aceitem participar sem contracenar, mas reforça que cenas conjuntas seriam essenciais para o enredo.

Angelina Jolie vence na Justiça ação ligada a suposto abuso de Brad Pitt

Angelina Jolie venceu uma disputa sobre supostos abusos cometidos por Brad Pitt durante a relação, que durou 12 anos até o anúncio do divórcio, em 2016. O rompimento foi oficializado sete anos após a separação, em 2023. Na decisão judicial favorável à atriz, o juiz autorizou a divulgação de uma série de documentos privados que os advogados de Pitt relutavam em apresentar.

Na avaliação dos representantes legais de Jolie, esses documentos seriam provas de "comunicações falsas, mentiras para as autoridades e anos de farsa" por parte do ator. "Queremos enfatizar que Angelina nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ela nunca apresentou queixa, deixou todas as propriedades deles e foi ela quem tentou vender o negócio para ele em primeiro lugar", declarou Paul Murphy, um dos advogados da atriz.