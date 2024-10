Cynthia Erivo se revolta após fãs editarem pôster de filme: 'Doloroso'

Cynthia Erivo se revoltou e fez um desabafo após fãs editarem o pôster do filme Wicked, protagonizado por ela e Ariana Grande

Nesta quarta-feira, 16, Cynthia Erivo usou as suas redes sociais para fazer um desabafo. A atriz se revoltou após fãs editarem o pôster do filme Wicked, protagonizado por ela e Ariana Grande.

Na edição, tentaram deixar o pôster mais parecido com o cartaz do musical da Broadway e apagaram os olhos de Cynthia, o que ela não gostou.

"Esta é a coisa mais selvagem e ofensiva que eu já vi. Igual àquela terrível inteligência artificial de nós lutando, igual a pessoas perguntando 'sua ****** é verde?' Nada disso é engraçado. Nada disso é fofo. Isso me degrada. Isso nos degrada. O pôster original é uma ilustração", começou ela.

Em seguida, a artista criticou o fato de terem apagado seus olhos. "Eu sou um ser humano na vida real, que escolheu olhar diretamente para câmera, para você, o espectador... porque, sem palavras, nos comunicamos com nossos olhos. Nosso pôster é uma homenagem e não uma imitação para editar meu rosto. E esconder meus olhos é me apagar. E isso é profundamente doloroso", concluiu.

Em seguida, Cynthia fez questão de compartilhar a foto do pôster original do filme. "Deixe-me colocar isso aqui para te lembrar e limpar o seu paladar", escreveu.

O filme Wicked conta a história das bruxas Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), que desenvolvem uma amizade improvável e inspiradora. O longa chega nos cinemas no dia 21 de novembro. Baseado no famoso musical da Broadway de mesmo nome, esta é a primeira vez que a história chega às telonas.

Ariana Grande comenta sobre polêmica

Ariana Grande se viu no centro de uma polêmica ao iniciar seu relacionamento com Ethan Slater. Desde o começo do romance, a atriz e cantora enfrentou acusações de ter sido amante e de “destruir” a família do artista, que havia acabado de se tornar pai quando os rumores surgiram. Agora, ela decidiu romper o silêncio e falar sobre as especulações.

Para quem não acompanhou, Ariana Grande e Ethan Slater se conheceram nos bastidores do novo longa de Wicked. Na época, o ator mantinha um relacionamento de cerca de dez anos com Lilly Jay, e tinha acabado de se tornar pai pela primeira vez. No entanto, ele rompeu o casamento e passou a ser visto frequentemente com a colega de elenco.

Pouco depois, Ariana e Ethan assumiram o relacionamento e ela passou a ser acusada de ter destruído sua família e terminado seu casamento. Inclusive, a cantora ganhou o apelido de "destruidora de lares" nos tabloides americanos. Agora, a estrela finalmente se manifestou sobre as especulações em uma entrevista à Vanity Fair.

"Passei por muitas mudanças de vida durante as filmagens deste filme. Muitas pessoas que estavam trabalhando nele passaram. Ficamos fora por dois anos. Então, é claro, entendo por que foi um dia de campo para os tabloides criarem algo que pagasse suas contas", Ariana se manifestou sobre as especulaçõe envolvendo sua vida amorosa.

Ariana ainda afirmou que "não poderia haver uma representação menos precisa de um ser humano do que a que os tabloides espalharam sobre ele", ao se referir aos rumores de que o ator teria deixado a filha e a esposa para viver um romance com ela. Além disso, a cantora ressaltou que os boatos a custaram muito, mas que está feliz com sua verdade.

"Honestamente, me custou muito trabalho duro para conseguir durar tanto tempo e curar certas partes do meu relacionamento com a fama e com o que faço por causa desses tabloides que tentam me destruir desde que eu tinha 19 anos. Mas sabe de uma coisa? Tenho 31 anos e não sou uma pessoa perfeita”, disse a cantora.

“Definitivamente sou profundamente boa e tenho orgulho de quem estou me tornando", Ariana falou com orgulho sobre sua carreira na música e no cinema e desmentiu os rumores envolvendo seu relacionamento com Ethan.