Any Gabrielly comenta semelhança com Moana e fala sobre dublar a personagem

Any Gabrielly discorreu sobre os desafios em dublar a protagonista novamente em Moana 2, filme que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 28

Ex-integrante do grupo Now United, Any Gabrielly discorreu sobre como foi dar voz, mais uma vez, à personagem Moana no filme Moana 2. A cantora e atriz dubla a protagonista na versão em português do longa infantil da Disney. A dubladora empresta a sua voz para o papel oito anos após o primeiro filme.

"Uma coisa sobre dublagem é que você nunca recebe nada antes, vê tudo no dia do estúdio, não recebe roteiro, você vê tudo no dia do estúdio, tanto as músicas quanto o diálogo, é desafiador. Tem que estar preparado para qualquer desafio. Gosto porque é um trabalho de muita presença, de estar aberto.", afirmou em entrevista à Ana Maria Braga, que viajou até o Havaí, cenário da produção.

Gabrielly adicionou ainda sobre os desafios de interpretar novamente o papel, bem como, das comparações feitas a partir da sua imagem e da personagem: "Ouvi de muitas pessoas que sou muito parecida. Fico feliz que as pessoas atribuíram uma história tão linda a mim. Quando fiz o primeiro filme, estava sentindo a responsabilidade de dar a vida a essa história para o público brasileiro, trazer esse brilho. Nunca pensei como isso me atingiria e quando tudo começou a acontecer, foi especial, me senti honrada. Toda vez que alguém me encontra e pede para fazer algo da Moana, faço com todo prazer", afirmou.

O cantor havaiano Bruno Mars também referenciou Any como Moana. Em entrevista para a Foquinha, a cantora revelou que é assim que o famoso a chama. "Ele é muito legal, aberto a falar com você. Pensei: 'A gente se conheceu em LA, depois do shows, mas a pessoa pode estar fazendo uma média'. Mas chegou aqui em São Paulo, eu entrei e ele: 'Moana!'. Ele me chama de Moana ou de Brasil. Ele ama o Brasil, ama festas também, então o Brasil é um lugar especial para ele, curte mesmo", contou.

Any nasceu em uma família musical e não teve dúvidas de que queria seguir, de fato, a carreira artística: "Canto desde pequena, música sempre fez parte da minha família. Minha tia é cantora e me ensinou de brincaderia, De repente, virou minha profissão. Sempre esteve dentro de mim essa vontade de performar.", revelou.