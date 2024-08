Angelina Jolie usa joias da década de 1970 em red carpet de Veneza

A atriz Angelina Jolie surgiu com joias histórias da Cartier para o lançamento do seu novo filme no Festival de Cinema de Veneza

A atriz Angelina Jolie foi um dos grandes destaques do início da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza nesta semana. Além de mostrar o seu talento na telona com a exibição do filme sobre Maria Callas, dirigido por Pablo Larraín, ela brilhou com joias históricas.

A estrela internacional cruzou o red carpet com peças da Cartier Collection datadas da década de 1970. Ela apareceu com um broche de rosa, que pertenceu à Maria Callas, que foi feito em ouro rosa, platina, diamantes, esmeraldas, safiras e rubis. Além disso, ela também apareceu com braceletes de ouro e diamantes, um broche Panthère figurativo feito de esmeraldas e ouro, e também brincos de ouro e diamantes.

Veja as fotos das joias que ela usou:

Joias que Angelina Jolie usou no red carpet do Festival de Cinema de Veneza - Fotos: Divulgação / Cartier

Angelina Jolie celebra seu novo filme

Angelina Jolie interpreta a famosa cantora de ópera Maria Callas no filme autobiográfico Maria, de Pablo Larraín. Durante uma coletiva de imprensa no Festival de Veneza, a atriz comentou sobre o que mais se identifica com a artista.

"Bem, há muito que não direi nesta sala, que vocês provavelmente sabem ou assumem. Acho que a forma como me relacionei com ela pode ser uma surpresa. Foi provavelmente a parte dela que é extremamente suave e não tem espaço no mundo para ser tão suave quanto ela realmente era, e tão emocionalmente aberta quanto ela realmente era. Eu compartilho sua vulnerabilidade mais do que qualquer coisa", disse ela.

Baseado em fatos reais, o filme conta a história de uma das maiores cantoras de ópera do mundo. Sobre a possibilidade de ser indicada ao Oscar por sua atuação, Angelina contou que prefere agradar os fãs de Maria Callas. "Meu medo seria decepcioná-los. Então, claro, todas as outras coisas, no meu próprio trabalho, se houver uma resposta ao trabalho, sou muito grata".

A Netflix adquiriu os direitos do filme, mas a data de estreia na plataforma de streaming ainda não foi anunciada.