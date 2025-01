Alice Braga se derrete ao falar da namorada, produtora de Ainda Estou Aqui: 'Emocionada'

Alice Braga celebrou as indicações ao Oscar 2025 de Ainda Estou Aqui e se declarou para a namorada Renata Brandão, produtora executiva do filme

A atriz Alice Braga não escondeu o orgulho ao ver as indicações ao Oscar de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que concorre à categoria de Melhor filme estrangeiro e Melhor filme. Emocionada, ela fez questão de se declarar para a namorada, Renata Brandão, produtora executiva do longa.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo em que as duas aparecem em uma moto. "Passei o dia no set, do jeito que amo, te celebrando de longe. Emocionada. Apaixonada. Encantada. Quase sem palavras para tanto orgulho. Que alegria estar nessa jornada ao seu lado, vendo você voar, brilhar, inspirar e mais que tudo: trabalhar de forma tão linda e dedicada", ela escreveu.

E continuou: "É mágico te ver. É mágico estar nessa estrada com você. Todo meu amor e admiração. Viva você, meu amor grande, Renata Brandão. Viva nossa cultura e nosso cinema."

Vale lembrar que Alice e Renata vivem um romance desde o início de 2024. Elas mostraram a primeira foto juntas nas redes sociais em maio do ano passado. Meses depois, elas voltaram a aparecer abraçadas em outro registro na internet.

Alice Braga também exaltou Fernanda Torres, que também foi indicada à premiação como Melhor Atriz por sua atuação. "Usando a frase de uma grande amiga/irmã de vida: 'como é bom ser ela, que não só é uma put* atriz, mas também uma intelectual, escritora, pensadora... tipo uma pessoa que a gente quer muito representando a gente. Viva você, Nanda!!!", declarou.

Quando será o Oscar 2025?

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março , em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

