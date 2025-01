Zilu Camargo comemora o aniversário da nora com mensagem especial

A empresária Zilu Camargo prestou uma homenagem especial para a nora, Amabylle Eiroa, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira (31)

Zilu Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua nora, Amabylle Eiroa. A mulher de seu filho caçula, Igor Camargo, completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 31.

Para comemorar a data especial, a empresária compartilhou no Instagram uma foto das duas juntas e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o aniversário dela. Minha norinha. Parabéns! Felicidades! Que seu ano início com muita saúde! Paz! E muitos projetos. Amabylle, desejo tudo de melhor. Feliz aniversário", desejou Zilu.

Amabylle agredeceu o carinho da sogra nos comentários e fez um convite. "Ahhh muito obrigada, Zilu, pelo carinho e respeito de sempre!! Agora, que tal darmos um 'replay' no aniversário do Igor e jantarmos na casa da minha mãe hoje? Estamos te esperando", escreveu a arquiteta.

Confira:

Zilu presta homenagem no aniversário do filho

Na última segunda-feira, 27, o filho caçula de Zilu Camargo, Igor Camargo, completou 31 anos de vida e a empresária fez questão de prestar uma homenagem nas redes sociais. Ela compartilhou no Instagram várias fotos com o herdeiro e o parabenizou.

"Hoje é um dia muito especial, estamos celebrando seu aniversário! É incrível como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que você nasceu, cada etapa do seu crescimento te vi se tornando esse homem lindo e tão maravilhoso. Que neste novo ano de vida você tenha muita saúde, felicidade e que todos os seus sonhos se torne realidade. Feliz Aniversário meu filho, Igor. Você é amado mais do pode imaginar. Te amo!", disse ela.

Igor também ganhou uma homenagem especial do pai, o cantor Zezé Di Camargo. "Filho, hoje é o seu dia! Meu maior desejo é que sua vida seja repleta do melhor que existe, que Deus conduza seus passos e ilumine sempre os seus caminhos. Para um pai, filho não tem idade nem tamanho. O tempo pode passar, os anos podem voar, e você pode crescer, mas no coração de um pai, esse amor nunca diminui, não se mede e jamais se desfaz. Não importa quantos anos passem, o cuidado será eterno e o amor, incondicional. Porque ser pai é amar para sempre!", escreveu o artista.

