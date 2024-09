Virginia revela detalhe comovente da brinquedoteca dos filhos; veja

Após montar brinquedoteca completa para os seus três filhos com Zé Felipe, Virginia revela detalhe da decoração e encanta; confira o que ela fez

A brinquedoteca da mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi toda montada pensando nos três herdeiros do casal. Além de muitos brinquedos, escorregador, casinha, piscina de bolinhas, cozinha e outros detalhes, a famosa revelou nesta sexta-feira, 20, que até as paredes foram pensadas nos pequenos.

A apresentadora do SBT então mostrou que o papel de parede representa o trio, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A nora do sertanejo Leonardo então exibiu o desenho de meninas e um bebê. Virginia Fonseca falou para a primogênita que a imagem seria ela e seus irmãos.

"Aqui no papel de parede da brinquedoteca tem como se fsse as Marias e o José", contou ela exibindo o detalhe fofo do espaço.

Ainda recentemente, Virginia Fonseca mostrou como ficou a brinquedoteca finalizada para os filhos. É bom lembrar que a mansão conta com outros espaços para os herdeiros além de seus quartos com suíte e closet.

Aos poucos, a esposa de Zé Felipe vem mostrando como são os cômodos de sua mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca surpreende com tratamento após perder 12 kg

A influenciadora Virginia Fonseca já está cuidando de sua aparência após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que nasceu no dia 8 de setembro. Nesta quinta-feira, 19, a famosa saiu de casa para ir a uma clínica fazer um tratamento estético.

Diferente do que muita gente esperava, a apresentadora do SBT não foi ao local tratar de sua barriga, que estava esticada durante nove meses, mas sim de seu rosto. A famosa então contou que foi fazer um procedimento no rosto para evitar a flacidez após perda rápida de peso. Saiba mais aqui.