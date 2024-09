Mãe de Endrick posta primeira foto da nora após casamento do filho

Tudo em paz? Em meio ao silêncio sobre o casamento de Endrick, mãe do jogador de futebol surgiu com a nora em estádio

Mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos marcou presença em mais uma partida do Real Madrid para acompanhar o filho em campo. Na última quarta-feira, 18, ela compartilhou alguns registros dos bastidores de uma partida do time.

Um dos cliques, no entanto, acabou chamando atenção do público. Isso porque Cintia publicou a primeira foto da nora, Gabriely Miranda, após a modelo oficializar a união com Endrick. Os dois revelaram no início desta semana que estão casados.

Além da esposa do atleta, Cintia Ramos também mostrou que a mãe do atacante Jude Bellingham também estava presente no local. A postagem aconteceu em meio ao silêncio a respeito do casamento de Endrick e Gabriely.

A mãe do ex-jogador do Palmeiras não se pronunciou publicamente após o casal anunciar nas redes sociais que trocaram alianças de compromisso. Vale lembrar que, em maio deste ano, Cintia comentou no programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, que achava os dois muito jovens para discutir sobre o futuro da relação.

Horas antes do casal anunciar a oficialização da união, a mãe de Endrick chegou a compartilhar uma mensagem enigmática sobre honrar a família.

Mãe de Endrick posta foto da nora - Reprodução / Instagram

O vestido que Gabriely Miranda usou no casamento com Endrick

O jogador de futebol Endrick e a companheira, Gabriely Miranda, deram um passo importante na relação! Na última segunda-feira, 16, o casal anunciou ao público que estão casados.

Em uma publicação conjunta no Instagram, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso. Para a ocasião, Gabriely apostou em um look branco feito em parceria com a stylist Deyse Santos.

"Ela entrou em contato comigo e falou que gostaria de algo simples, mas elegante também para essa ocasião. Ela colocou muita ênfase para que fosse um vestido simples e romântico", disse a profissional ao portal Quem.

Deyse, então, buscou estilistas e marcas na Espanha, país para onde o casal se mudou após a contratação do atleta pelo Real Madrid. Segundo a stylist, o vestido escolhido é exclusivo e foi o segundo que a influenciadora experimentou. A peça é confeccionada em um tecido branco com brilho e conta com um grande laço lateral; confira mais detalhes!