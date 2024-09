Gusttavo Lima e Andressa Suita posam em barco, mas detalhe rouba a cena: ‘Piloto’

Gusttavo Lima e Andressa Suita abrem álbum de viagem e posam em passeio romântico, mas detalhe chama a atenção e gera comentários

Na última quarta-feira, 18, Andressa Suita abriu um álbum de fotos de um passeio romântico de barco em uma viagem com Gusttavo Lima. No entanto, um detalhe inesperado acabou roubando a cena. Isso porque os seguidores da influenciadora digital ficaram encantados com a beleza do piloto da embarcação e deixaram muitos comentários.

Em seu perfil no Instagram, Andressa compartilhou fotos de um passeio de barco com Gusttavo na Grécia. Entre os cliques, o casal aparece apreciando as paisagens, sentados lado a lado na embarcação em alto-mar. No entanto, em um vídeo compartilhado pela influenciadora, o capitão da embarcação aparece de soslaio e chamou a atenção.

Nos comentários, amigos e seguidores de Andressa e Gustavo deixaram muitas mensagens com elogios para o condutor do barco: “Amiga, vocês são muito lindos, mas o piloto”, Dany Bananinha escreveu. “Qual o @ do piloto?”, pediu mais uma. “Olhem esse piloto. Misericórdia!”, escreveu uma terceira. “Só consegui olhar pro piloto”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Vale lembrar que Gusttavo viajou para comemorar seus 35 anos. Durante um momento descontraído no iate luxuoso em que está sendo feita a comemoração, Andressa agradeceu pela presença dos amigos e confessou que enxerga o momento como a lua de mel que o casal não teve, já que esse foi o primeiro passeio que fizeram sem os filhos.

“Quero dizer que vocês são muito especiais, e a gente abriu mão dos nossos filhos para estar aqui com vocês, então vocês são muito especiais. Foi difícil, mas a gente precisava desse momento juntos aqui também. São sete anos que a gente viaja com as crianças para todo lugar, a gente tá vivendo a nossa lua de mel”, Andressa declarou na ocasião.

Andressa Suita se machuca em acidente no banheiro:

Recentemente, Andressa Suita surpreendeu ao contar que sofreu pequenos ferimentos em um acidente com o box do banheiro. O vidro do local estourou enquanto ela preparava o banho dos filhos. Com isso, ela teve alguns cortes na mão ao ser atingida pelos cacos de vidro. Após o susto, ela alertou os fãs sobre a segurança na hora de comprar o vidro.

Andressa contou que precisou levar pontos no local após o machucado não parar de sangrar. “Voltei a rotina normal com as crianças, mas não parava de sangrar. Chamei os médicos e precisou de quatro pontos, fiquei assustada. Graças a Deus foi em mim e não nas crianças. Então, não deixem de colocar a película, é este o alerta”, afirmou.