Marcela Mc Gowan opina sobre Gizelly Bicalho em A Fazenda 16: 'Caiu'

Ao saber de tentativa de Gizelly Bicalho de entrar em 'A Fazenda 16', Marcela Mc Gowan opina e fala sobre 'ter deixado' ela entrar no reality

A ex-BBB Marcela Mc Gowan falou o que achou de sua companheira do BBB 20, a advogada Gizelly Bicalho, tentar entrar em A Fazenda 16. Chamada para integrar o Paiol do reality show rural, a influenciadora ainda não tem vaga fixa no elenco e luta por uma classificação no programa comandado por Adriane Galisteu.

Surpreso com a participatação da ex-BBB na atração da Record TV, o públicou questionou Marcela sobre "ter deixado" a amiga entrar na disputa. A médica então revelou que também ficou pasma ao saber que Gizelly tentaria entrar em A Fazenda 16 e contou melhor sua reação, explicando que apoia a amiga.

"Sim, meu queixo também caiu quando a @gizellybicalho me contou que resolveu se aventurar em outro reality. Muitos de vocês me mandaram inclusive perguntando: como você deixou? Ah meus amores e quem é que para um furacão? Nossa menina é cheia de vida, de sonhos, de planos, e aberta as oportunidades. E eu a admiro muito por isso", falou.



"Então se participar de mais um reality vai fazer ela vibrar, só me resta apoiar e torcer muito! E é o que vou fazer, e conto com vocês também! Vamos fazer nosso furacão subir pra sede e entregar todo carisma e brilho que ela tem! Hoje é o último de votação então bora votar muito", pediu o apoio dos internautas.

Tempos atrás, em seu Instagram, Gizelly contou que faturou muito mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa após sua eliminação. "Eu entendo a frustração do pessoal que saiu do Big Brother 2024, porque na minha época foi o Big Brother Brasil da virada. Eu saí, na época, eu tinha 3 milhões de seguidores no Instagram. Tinha vários contratos assinados, mais de R$ 100 mil em contratos assinados quando eu estava dentro da casa ainda", revelou a advogada, que também listou as empresas que foram suas parceiras após o BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Gizelly Bicalho se emociona com fim da primeira quimioterapia da mãe

Recentemente, Gizelly Bicalho contou aos seus seguidores que a mãe foi diagnosticada com um câncer no intestino. Recentemente, Márcia Machado começou o tratamento de quimioterapia.

Ao ver a mãe terminar a primeira sessão do tratamento, a ex-BBB se emocionou. "Deus é fiel. Terminamos a primeira sessão de quimioterapia. Vamos viver o processo e comemorar nossa vitória no fim da caminhada", escreveu ela no vídeo compartilhado no Instagram. Leia mais aqui.