Morre Carlos Berg, cantor e compositor maranhense, aos 47 anos

O cantor Carlos Berg faleceu em um hospital do Maranhão após sofrer complicações neurológicas. Entenda o que aconteceu

O cantor e compositor Carlos Berg faleceu aos 47 anos de idade na última quarta-feira, 18, em um hospital no Maranhão. De acordo com o site G1, ele estava internado em um hospital de São Paulo desde a semana passada.

O artista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e sofreu complicações neurológicas. Nas redes sociais, a família dele explicou a morte do artista. "Em função da diminuição de estímulos e reflexos que Berg vinha apresentando nos últimos dias, ele foi submetido a uma bateria de exames neurológicos que se encerraria no dia 19/09 para avaliar sua atividade cerebral. No entanto, no dia 18/09, por volta das 22h52, ele veio a apresentar uma parada cardiorrespiratória, e não respondeu às técnicas de reanimação, evoluindo ao óbito. Nosso querido Berg sempre foi muito amado e acolhido, nós agradecemos imensamente a tudo que todos fizeram por ele. Cada contribuição, cada divulgação e principalmente cada prece. Anteciosamente, família do Berg", escreveram.

Berg tinha 26 anos de carreira e já fez parcerias com grandes nomes da música maranhense, como Célia Leite, Grude e Ronald Pinheiro. Entre os seus hits estavam Assim Seja, Down, Pintura, Pra Sempre e Eu e Tu.

Carlos Berg deixou a esposa, Luana Soraya Miranda, e dois filhos, Bruna e Adryan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Berg Miranda II (@carlosbergoficial)

Morre Andreia Fetter

A atriz Andreia Fetter faleceu aos 61 anos de idade. De acordo com o Jornal Extra, ela fazia tratamento contra um câncer e morreu na quarta-feira, 18. Ela era diretora do Theatro Guarany em Pelotas, Rio Grande do Sul.

Andreia ficou conhecida por sua carreira na TV entre as décadas de 1980 e 1990. Ela atuou na minissérie Canto da Sereia, da TV Manchete, e também nos programas de humor Viva o Gordo, da TV Globo, e Veja o Gordo, do SBT. Além disso, ela foi Miss Rio Grande do Sul em 1985.

Ela deixou uma filha, Maria, e seu corpo foi cremado.