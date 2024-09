Casal de idosos se conheceu e se apaixonou dentro do Retiro dos Artistas: 'Chorava quando via ele'

Em entrevista à CARAS Brasil, o pianista Mauro Continentino e a produtora Rita Maia confessam como driblaram regra para se relacionar no Retiro dos Artistas

O Retiro dos Artistas se tornou um lar para grandes nomes do cenário da televisão brasileira, mas engana-se quem pensa que os idosos apenas descansam no local, pelo contrário, os moradores levam uma vida normal e ainda cheia de desejos, inclusive amorosos. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal formado pelo pianista Mauro Continentino (80) e a produtora Rita Maia revela como se conheceu dentro do retiro: "Chorava quando via ele".

Os dois chegaram juntos ao Retiro dos Artistas e confessam que foi uma paixão muito forte, ela se encantou com ele tocando piano. Apesar do amor, Rita revela que não eles precisaram driblar uma regra antiga que não era permitida os moradores se relacionarem: "Era meio proibido, mas a gente perturbou mesmo".

A produtora relembra como conheceu o pianista e reforça seu amor pelo parceiro: "Eu nunca tinha ouvido o sobrenome dele. Ele estava tocando uma canção, e eu chorava quando via ele tocando no refeitório. Comecei a chorar e ele ficou olhando para mim e chorou também, daqui há pouco eu me apresentei. Pronto. Olha que match legal. Estou apaixonada".

Mauro também é só elogios para sua amada: "Eu conheci ela e estou participando da vida dela. É um prazer enorme. A gente não poderia deixar de surpreender", brinca o músico ao falar sobre seu relacionamento com a produtora.

'NÃO FOI FÁCIL'

Por conta da regra que não permitia os morados do retiro se relacionarem, Rita menciona que o casal precisou batalhar para estar junto, mas confessa que logo foram muito bem aceitos e que permitiram que eles continuassem com o romance.

"Não foi fácil não, a gente batalhou muito para estar juntos. Desde que eu cheguei o pessoal falava: 'não pode isso', mas a gente foi devagarinho, deu um jeitinho e agora pode". O casal compartilha que recebeu muito apoio de Robson, filho da atriz Zezé Motta (80) que é vice-presidente do retiro dos artistas.

"Ele está dentro do coração da gente, antes de tudo. Ele é uma pessoa de coração e é um dos melhores produtores que eu já trabalhei na minha vida", confessa Rita Maia que reforça seu amor pelo Retiro dos Artistas: "A entrada aqui foi uma coisa mágica, não tem nem como [descrever]", finaliza a produtora.

