Filho de Wesley Safadão chama atenção em sua festa: 'Cópia do pai'

No aniversário de seu filho com Wesley Safadão, Thyane Dantas mostra fotos de festão temático e aparência do herdeiro chama a atenção; veja

O filho de Wesley Safadão com Thyane Dantas, Dom, completou seis anos e ganhou uma festa de aniversário temática para o momento especial. Nesta quinta-feira, 19, a esposa do cantor compartilhou fotos do evento e aparência do caçula do casal chamou a atenção.

Isso porque, o herdeiro mais novo do artista, que já era pai de um menino, Yhudhy Lima, do antigo relacionamento com Mileide Mihaile, parece bastante com o famoso. Apesar de ter os cabelos mais claros, Dom mostrou ter forte semelhança com Safadão.

Nos comentários do álbum do aniversário, montado por Thyane, os internautas deram sua opinião e notaram a semelhança. "A cópia de Wesley", escreveram. "Dom é a xerox do pai", falaram. "Criança linda, o retrato do pai", elogiaram.

Para os seis anos de Dom, Wesley Safadão e a esposa deram uma festa completa para amigos e familiares. Nos registros foi possível ver que o evento aconteceu em um espaço com brinquedos e que o menino escolheu um tema de desenho.

É bom lembrar que além dele, o cantor e Thyane Danta tiveram a mais velha, Ysis Dantas, que recentemente ganhou uma festa delicada para seus 10 anos.

Veja como foi a festa do filho de Wesley Safadão:

Filho de Wesley Safadão chora e revela drama pessoal

O filho mais novo de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Dom, de 5 anos, mostrou que assim como muita gente fica chateado ao ter que voltar às atividades obrigatórias da rotina. Em uma segunda-feira, o menino inclusive chorou muito e exibiu seu descontentamento ao ter que ir para a escola.

Sem mostrar que estava achando engraçada a postura dramática do caçula, o cantor o gravou derramando lágrimas e dizendo que não queria ir ao colégio. Aos prantos, Dom surgiu fazendo cara feia e respondeu para o pai o motivo de não querer ir estudar. Veja mais aqui.