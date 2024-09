A Fazenda: Raquel Brito revela motivo para Davi não entrar em novo reality

Confinada em A Fazenda 16, Raquel Brito falou sobre a grande reviravolta na vida do irmão, Davi, após a fama adquirida no BBB 24

Confinada em 'A Fazenda 16', Raquel Brito tem conversado bastante com alguns colegas de reality show. Durante a madrugada desta quinta-feira, 19, a influenciadora digital comentou sobre a reviravolta na vida do irmão, Davi Brito, após o BBB 24.

De acordo com Raquel, o campeão do reality show da TV Globo não aceitaria entrar em outro programa atualmente devido a sua saúde mental. A peoa explicou que o psicológico de Davi ficou bastante abalado com a chegada repentina da fama.

"Está psicologicamente muito afetado. Ele está tomando tarja preta. Está psicologicamente muito afetado. Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que está do seu lado e vira contra você", relatou Raquel Brito.

Vale lembrar que Davi se viu envolvido em algumas polêmicas desde o fim do BBB 24. Além de seu término com a empreendedora Mani Reggo, o nome do ex-brother ficou em evidência após Tamires Assis, sua ex-affair, o acusar de ameaças.

Davi critica atitude de peoa com Raquel Brito em A Fazenda 16

Campeão do BBB 24, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito, em 'A Fazenda 16'. Na noite de terça-feira, 17, enquanto acompanhava o reality rural de casa, o jovem fez questão de dividir com o público sua opinião sobre os primeiros dias do confinamento.

Por meio de uma live no Instagram, Davi comentou as escolhas da Prova do Fazendeiro. Um detalhe, no entanto, não agradou o ex-brother. Isso porque, a participante Camila Moura trocou Raquel por outro colega durante a dinâmica do jogo.

Sem papas na língua, ele criticou a atitude da ex-esposa de Lucas Buda. "Como é que Camila pega, coloca a Raquel no pódio dela, e troca? Está errado. Estou comentando o reality. Então, para mim, isso aí já não gostei", disparou o ex-BBB, na ocasião; confira mais detalhes!