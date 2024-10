Viih Tube revela como é a decoração do quarto de bebê do filho

Grávida pela segunda vez, Viih Tube finaliza a decoração do quarto do filho, Ravi, e mostra os detalhes em novo vídeo

A influenciadora digital Viih Tube está chegando na reta final da gestação do segundo filho, Ravi, e já finalizou a decoração do quarto de bebê do herdeiro. Neste sábado, 12, ela compartilhou um vídeo no YouTube para mostrar todos os detalhes do ambiente.

O quarto de Ravi tem o tema de espaço sideral, com direito a símbolos de astronautas, estrelas e planetas em todos os detalhes. Viih contou que o tema foi escolhido pelo marido, Eliezer, que sempre quis fazer a decoração com esta inspiração caso tivesse um menino.

O ambiente foi decorado com uma pintura feita à mão na parede, uma cômoda com trocador, uma cama montessoriana, o berço, a poltrona de amamentação e também um espaço com pufe e um foguete de madeira.

Viih Tube está grávida de oito meses e já é mãe de Lua, de 1 ano.

Assista ao vídeo:

Ensaio de gestante

Há poucos dias, a influenciadora digital Viih Tube compartilhou fotos do seu ensaio de gestante, em que aparece exibindo o barrigão de sua segunda gravidez com Eliezer. Os dois, que já são pais de Lua, de um ano, aguardam a chegada de Ravi.

Na legenda, Viih Tube, que está com 33 semanas, declarou: "Meu mundo ficou todo azul, e eu me sinto tão leve e amada por você meu filho". Nas imagens, ela aparece posando nua, com o cabelo solto e coberta de borboletas azuis.