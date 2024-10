A influenciadora digital Viih Tube compartilhou fotos do seu ensaio de gestante, em que exibe o barrigão de sua segunda gravidez com Eliezer

Nesta quinta-feira, 03, a influenciadora digital Viih Tube compartilhou fotos do seu ensaio de gestante, em que aparece exibindo o barrigão de sua segunda gravidez com Eliezer. Os dois, que já são pais de Lua, de um ano, aguardam a chegada de Ravi.

Na legenda, Viih Tube, que está com 33 semanas, declarou: "Meu mundo ficou todo azul, e eu me sinto tão leve e amada por você meu filho". Nas imagens, ela aparece posando nua, com o cabelo solto e coberta de borboletas azuis.

Nos comentários, os internautas elogiaram as imagens. "Amei a ideia de borboletas", disse uma. "Você tá linda demais", comentou outra. "Nunca vi uma foto de mamae tao linda! Parece uma pintura", opinou uuma terceira.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube confessa que 'mentiu' ao descobrir 1ª gravidez

Em recente entrevista ao 'PodDelas' com Tata Estaniecki, Viih revelou que acabou 'mentindo' para o público sobre a ordem dos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela contou que eles descobriram a descobriram a gravidez de Lua antes do pedido oficial de namoro. Com medo dos julgamentos, ela optou por contar a novidade quando já estava oficialmente comprometida com Eliezer.

"Hoje eu vejo e penso ‘que coisa idiota’. Eu contei na ordem errada os fatos, de propósito, com medo de ser cancelada. Eu postei que fui pedida em namoro e depois engravidei. Mentira, eu engravidei antes de ser pedida em namoro, estava ficando com o Eli", revelou a famosa.

"Vão me xingar, falar que engravidei ficando. Morri de medo de ser cancelada, porque o ‘normal’ é você namorar, casar e ter filhos. Contei para o Eli que estava grávida, e diz ele que já tinha combinado com a minha mãe que ia me pedir em namoro", completou Viih Tube.