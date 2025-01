Veja como é a decoração da casa de Zilu, que foi feita pela nora dela

Nora de Zilu Camargo, Amabylle Eiroa revela o resultado da decoração da nova casa de Zilu Camargo na Flórida

A apresentadora e socialite Zilu Camargo está com uma nova casa na Flórida, Estados Unidos, e pediu para sua nora, Amabylle Eiroa, fazer a decoração do espaço para ficar com cara de lar. Agora, a jovem mostrou o resultado da decoração clássica que fez na área social da casa da sogra.

Em um vídeo, Amabylle - que é a namorada de Igor Camargo - compartilhou os detalhes de antes e depois do projeto. Ela fez uma decoração com móveis brancos, detalhes em dourado, lustres de cristais e itens luxuosos.

A sala de estar tem um sofá em estilo orgânico e tem conceito aberto com vista para a cozinha. Os armários brancos possuem puxadores em dourado. Além disso, a cristaleira foi enfeitada com objetos com estilo vintage.

"Que prazer poder assinar um projeto com tanta essência!! Sua casa, seus sonhos, seus encantos… Quase tudo é novo, exceto pelos objetos que você trouxe do seu acervo, dizendo: “Amabylle, quero usá-los, pois eles fizeram parte do meu passado, da minha família e carregam momentos especiais da minha história.” Mais do que funcionalidade, minha missão era criar um lar. Um lugar que te acolhesse com doçura e te envolvesse em paz, onde cada canto tivesse sua essência. O seu projeto ficou lindo @zilucamargooficial … Sua casa é sofisticação, é memória, é encanto. Ela não foi feita para os outros, mas para você… para guardar seus sonhos, contar suas histórias e fazer você se sentir em casa", disse ela.

